"Опустошение и слезы": украинский клуб не пробился в плей-офф женской Лиги чемпионов

"Жилстрой-1" вылетел из женской Лиги чемпионов / Фото: Instagram

Пока страсти бурлили в мужской квалификации футбольной Лиги чемпионов, матчи отбора отыграли и женщины. Правда, как и в случае с "Динамо", для харьковского "Жилстроя-1" он закончился невыходом в плей-офф. Команда справилась с хорватским "Сплитом" (3:2) и разгромила люксембургский "Беттамбур" (6:0), но в решающей встрече на "Металлисте" уступила чемпиону Беларуси "Минску" со счетом 0:2. В итоге украинки стали вторыми в группе и не повторили прошлогодний подвиг – выход в 1/16 финала.

"В этом году группа была сложнее, – объяснила нам капитан сборной и самая забивная украинка квалификации (три гола) Дарья Апанащенко. – Первая игра с хорватками была тяжелой – вырвали победу в конце (на 90-й минуте Дарья реализовала пенальти, сравняв счет, и забила на третьей дополнительной минуте. – Авт.). На "Минск" настраивались, но, видимо, фортуна не на нашей стороне была. Пенальти я могла забить... Счет был бы 1:2. И после были моменты. Показалось, что был гол, когда я головой била, – что мяч все-таки пересек линию. А после игры уже опустошение наступило, слезы".

Такой роскоши, как система проверки голов, у спортсменок не было. Дарья даже рассмеялась: "Да, у нас VARа нет. Надо уже внедрять! Судьи, честно сказать, тоже были не лучшего уровня. Много ошибок, даже в простых моментах странные решения принимала арбитр. Нельзя, конечно, говорить, что она виновата. Нет, мы сами. По силам ли нам вообще "Минск"? Команда хорошего уровня. У них тренер известный, раньше сборную Украины тренировал, – Владимир Рева. Мы хорошо знали его схемы. Шансы были. Просто они реализовали свои моменты, а мы – нет".

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Руководство разбор полетов не устраивало: "После матча зашел наш президент Александр Харченко, поблагодарил девчонок, сказал, что все молодцы, бились до конца. Его расстроил результат, но очень понравилась игра".

За мужскими баталиями Апанащенко тоже следит: "Жаль, что "Динамо" не вышло. Но вообще я за "Шахтер" болею. В "Динамо" мне нравится, что играют почти все украинцы, и ребята молодые. Но у "Шахтера" другой уровень. Ходила на несколько их игр. Нравится, как они держат мяч".

Женский футбол. Смотрите фото из Instagram итальянки Кристианы Джирелли:

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

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