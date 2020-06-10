"Ориентируемся на Польшу": главный санврач Украины – о возвращении болельщиков на трибуны

Пока матчи украинской Премьер-лиги проходят без зрителей. Но Виктор Ляшко намекнул, что этот запрет может быть снят

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил вероятность возвращения болельщиков на трибуны во время футбольных матчей в стране, которые сейчас проходят без зрителей. Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что стадионы могут открыть для фанатов на 10-25 процентов.

"Внимательно отслеживаем ситуацию в странах Европы. Матчи Бундеслиги возобновились 16 мая и продолжаются без зрителей. Серия А вернется 20 июня – без зрителей, Дания с 28 мая – без зрителей, Испания с 11 июня – без зрителей. Возвращение болельщиков произошло только в Польше, где зрителям разрешили прийти с 19 июня, но наполненность стадиона не более 25 процентов. Также в Венгрии, но болельщикам разрешается занимать только каждое четвертое место. Больше ориентируемся на Польшу, общаемся с коллегами и будем принимать решение. Пока футбольные матчи в Украине проводятся без зрителей", – сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Напомним, после более чем двухмесячной паузы, связанной с коронавирусом, в чемпионате Украины по футболу состоялось уже 10 матчей. При этом два поединка пришлось отложить на неопределенное время из-за вспышки коронавируса во львовских "Карпатах".

Ранее в Минздраве утверждали, что болельщикам разрешат посещать матчи не ранее осени. "Фанаты вернутся на трибуны, когда в Украине коронавируса практически не будет. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – говорил министр здравоохранения Максим Степанов в середине мая. Но, не исключено, трибуны могут открыться для зрителей еще летом.

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