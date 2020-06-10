Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Ориентируемся на Польшу": главный санврач Украины – о возвращении болельщиков на трибуны

10 июня, 14:44

Олег Люлька Олег Люлька

Пока матчи украинской Премьер-лиги проходят без зрителей. Но Виктор Ляшко намекнул, что этот запрет может быть снят

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оценил вероятность возвращения болельщиков на трибуны во время футбольных матчей в стране, которые сейчас проходят без зрителей. Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что стадионы могут открыть для фанатов на 10-25 процентов.

"Внимательно отслеживаем ситуацию в странах Европы. Матчи Бундеслиги возобновились 16 мая и продолжаются без зрителей. Серия А вернется 20 июня – без зрителей, Дания с 28 мая – без зрителей, Испания с 11 июня – без зрителей. Возвращение болельщиков произошло только в Польше, где зрителям разрешили прийти с 19 июня, но наполненность стадиона не более 25 процентов. Также в Венгрии, но болельщикам разрешается занимать только каждое четвертое место. Больше ориентируемся на Польшу, общаемся с коллегами и будем принимать решение. Пока футбольные матчи в Украине проводятся без зрителей", – сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Реклама

Напомним, после более чем двухмесячной паузы, связанной с коронавирусом, в чемпионате Украины по футболу состоялось уже 10 матчей. При этом два поединка пришлось отложить на неопределенное время из-за вспышки коронавируса во львовских "Карпатах".

Ранее в Минздраве утверждали, что болельщикам разрешат посещать матчи не ранее осени. "Фанаты вернутся на трибуны, когда в Украине коронавируса практически не будет. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – говорил министр здравоохранения Максим Степанов в середине мая. Но, не исключено, трибуны могут открыться для зрителей еще летом.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин болельщики фанаты чемпионат Украины Виктор Ляшко

Источник: Украинская правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинкамиДругие
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять