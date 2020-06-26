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Толпа сорвала интервью Вирджил ван Дейка после чемпионства "Ливерпуля"

26 июня, 18:07

Елена Павлова Елена Павлова

В комнату к голландцу ворвались его счастливые одноклубники

Звездный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не смог дать интервью Рио Фердинанду в прямом эфире программы, посвященной досрочному завоеванию "красными" титула чемпиона Англии.

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Во время разговора с нидерландским футболистом бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фердинанд задал Вирджилу вопрос, однако даже не успел договорить. В комнату к ван Дейку ворвались его ликующие одноклубники. Игроки окружили Вирджила и стали шумно праздновать чемпионский титул, чем рассмешили участников передачи и своего партнера.

Видео незаконченного интервью выложил на своей странице Football on BT Sport.

Напомним, что первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги мерсисайдцам гарантировал результат вчерашнего матча между "Челси" и "Манчестер Сити" – 2:1. После поражения от лондонцев "горожане" отстали от "красных" на 23 очка за семь туров до завершения чемпионата. Это сделало подопечных Юргена Клоппа недосягаемыми.

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В последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году, а всего на счету мерсисайдцев 19 побед в первенстве Англии.

Смотрите также, как "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов

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интервью празднование чемпионат Англии Ливерпуль Рио Фердинанд Вирджил ван Дейк

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