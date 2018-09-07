"Ось тобі моя рука" – новая песня в поддержку сборной Украины

6 сентября сборная Украины матчем против чехов начала свои выступления в новом турнире – Лиге наций УЕФА. Вместе с другими участниками наша национальная команда будет бороться за возможность попасть на чемпионат Европы.

Старт отбора – это всегда новые ожидания и надежда болельщиков увидеть украинскую сборную на европейском форуме. И в это время футболистам крайне важно чувствовать поддержку "12 игрока" – как на трибунах, так и у телеэкранов.

Чтобы футболисты еще больше почувствовали поддержку болельщиков, украинский музыкант, солист группы "Бувье" написал песню и посвятил ее игрокам и тренерам национальной команды. Песня – это письмо поддержки от всех болельщиков сборной, наполненное духом украинского патриотизма и силой веры. Каждое слово этой песни – это то, чем живет болельщик, который идет на стадион. Его мотив, его единения с главной командой. Она должна вдохновить наших ребят на новые достижения и победы.

"Эта песня по содержанию вышла за рамки футбола. Мне кажется, она может стать близкой не только тем, кто интересуется футболом. О футболе там нет ни слова. Писалась песня специально для поддержки нашей сборной. Думаю, что мы немного неправильно относимся к своим футболистам. Поддерживать легко, когда команда выигрывает, ей все удается, когда в ворота соперника забивается много голов. В таком случае, специальная песня и не нужна, чтобы вдохновлять. Тогда уже просто кипят эмоции. А чтобы людей сплотить, объединить для поддержки, такая песня необходима. Хороший символ поддержки, когда ты подаешь человеку открытую ладонь и ее принимают, давая в ответ свою. И результат встречи – крепкое рукопожатие", – сказал солист группы "Бувье" Александр Положинский.

Телеканалы "Футбол 1" / "Футбол 2" поддержали певца и сняли клип на песню "Ось тобі Моя Рука". Эта мелодия вместе с программой "Головна команда", которая является постоянным спутником национальной сборной будет сопровождать все матчи нашей команды.

"Мы записали песню, и появился вопрос, как ее реализовать. Хотелось поддержать песню визуальными символами и образами, связанными с футболом. А где искать необходимые кадры? Только на канале "Футбол". Я обратился к представителям канала, смогут ли они сделать некоторый видеоряд. Песня понравилась и вдохновила режиссера, съемочную группу и руководство канала сделать целый клип", – сказал солист группы "Бувье" Александр Положинский.