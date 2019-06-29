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Оседлал чужую машину: звезда голландского футбола резвится в отпуске

29 июня, 14:54

Футболист помял чужой автомобиль во время вечеринки в Утрехте

Уэсли Снейдер
Уэсли Снейдер. Фото: Getty Images

Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl. Как отмечается в материале, инцидент произошел в ночь на понедельник во время вечеринки в Утрехте, родном городе Снейдера.

Голландскому хавбеку предъявлены обвинения в том, что автомобилю был причинен ущерб. На крыше машины были зафиксированы вмятины. Стороны уладили конфликт после выплаты компенсации. Менеджер Снейдера Гвидо Альберс не подтвердил и не опроверг эту информацию, отметив, что футболист ничего ему не сообщил.

Снейдер с января 2018 года выступает за катарский клуб "Аль-Гарафа". Ранее он защищал цвета миланского "Интера", "Реала", амстердамского "Аякса", стамбульского "Галатасарая" и французской "Ниццы". В марте 2018 года он завершил карьеру в сборной Нидерландов, за которую провел более 130 матчей, стал серебряным призером чемпионата мира-2010.

Ранее мы писали, что Уэсли Снайдеру вынесли диван прямо на футбольное поле. Футболист провел прощальный матч за сборную Голландии.

Сборная Голландии уступила в финале Лиги наций:

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Тег футболист, Уэсли Снайдер

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Р-спорт

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