Ошибка Куртуа не помешала Бельгии обыграть Россию

Бронзовые призеры ЧМ-2018 легко выиграли у хозяев прошлого мундиаля

Азар реализовал пенальти. Фото: AFP

Ошибка Куртуа не помешала Бельгии обыграть Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/408/733/5c940873366a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/408/733/5c940873366a9.jpg 2019-03-21T23:56:29+02:00 Футбол Бронзовые призеры ЧМ-2018 легко выиграли у хозяев прошлого мундиаля

Сегодня стартовал отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. В Брюсселе встречались сборные Бельгии и России. Бронзовые призеры ЧМ-2018 обыграли хозяев прошлогоднего мундиаля со счетом – 3:1.

Бельгийцы забили первыми. На 24-й минуте Юри Тилеманс точно пробил от линии штрафной. Но уже через две минуты вратарь хозяев Тибо Куртуа, завозился с мячом в собственной штрафной, потерял его и Денис Черышев пробил по пустым воротам.

Сборная Бельгии вышла вперед перед свистком на перерыв. Юрий Жирков сфолил в собственной штрафной и Эден Азар реализовал пенальти. А на 87-й минуте Эден оформил дубль, пробив в угол с близкого расстояния. Доигрывала встречу Россия в меньшинстве, за две желтые карточки поле покинул Александр Головин.

Напомним, что сборная Украины в Лиссабоне 22 марта сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.

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