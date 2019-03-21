Ошибка Куртуа не помешала Бельгии обыграть Россию
Бронзовые призеры ЧМ-2018 легко выиграли у хозяев прошлого мундиаля
Сегодня стартовал отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. В Брюсселе встречались сборные Бельгии и России. Бронзовые призеры ЧМ-2018 обыграли хозяев прошлогоднего мундиаля со счетом – 3:1.
Бельгийцы забили первыми. На 24-й минуте Юри Тилеманс точно пробил от линии штрафной. Но уже через две минуты вратарь хозяев Тибо Куртуа, завозился с мячом в собственной штрафной, потерял его и Денис Черышев пробил по пустым воротам.
Сборная Бельгии вышла вперед перед свистком на перерыв. Юрий Жирков сфолил в собственной штрафной и Эден Азар реализовал пенальти. А на 87-й минуте Эден оформил дубль, пробив в угол с близкого расстояния. Доигрывала встречу Россия в меньшинстве, за две желтые карточки поле покинул Александр Головин.
Напомним, что сборная Украины в Лиссабоне 22 марта сыграет с Португалией. В Киеве остался полузащитник Виктор Коваленко: у него растяжение приводящей мышцы, требующее недельного восстановления. Также отцепили хавбека Владимира Шепелева. Но в общую группу вернулся Артем Кравец, у него был ушиб голени.
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