"Оскара ей, срочно!": жена украинского футболиста открыла бутылку грудью

Ирина Морозюк в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях – супруга футболиста придумала свой вариант популярного челленджа

Ирина Морозюк. Фото: Instagram

Жена украинского футболиста Николая Морозюка приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях, в котором участники открывают бутылку ударом ноги и размещают видео с тегом #bottlecapchallenge. Но Ирина Морозюк подошла к вопросу креативно и использовала свои сильные стороны – красотка открыла бутылку грудью! Ее подруга Анна Мандзюк, как и большинство подписчиков, восхищены: "Это высший пилотаж!".

Жена украинского футболиста шокировала голым фото в Instagram

4 Июл 2019 в 2:50 PDT INSTAGRAM (@irina_moroziuk)

Вот некоторые из комментариев:

Это просто бомбово. Ребята, Оскара ей....срочно

Лучшее что можно было придумать

Питань нема. У Вас кращий челендж

Напомним, что Николай Морозюк вторую половину прошлого сезона провел в чемпионате Турции за "Ризеспор" на правах аренды из киевского "Динамо". Летом его контракт с киевским клубом истек и защитник перешел в турецкую команду в статусе свободного агента.

Ранее жена футболиста "Динамо" показала фото топлес. Ирина Морозюк восхитила подписчиков фотографией на фоне моря, сняв верх купальника.

Ирина Морозюк и Анна Мандзюк на тренировке по боксу:

Ирина Морозюк и Анна Мандзюк тренировка по боксу

Как Ирина Морозюк и Анна Мандзюк танцевали в бикини:

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

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