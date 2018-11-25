Осколки в глазу, угрозы от главы ФИФА и 29 задержанных: все о скандале с финалом Кубка Либертадорес
Матч перенесли на воскресенье, а "Ривер Плейт" был готов поддержать "Боку Хуниорс" в случае отказа от участия в матче
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter. Время начал матча – 22:00 по киевскому времени.
Изначально матч должен был состояться в Буэнос-Айресе в субботу, но незадолго до его начала болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки". У транспортного средства были разбиты несколько стекол. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. В итоге стражами порядка были задержаны 29 человек, хотя число нападавших составляло около сотни фанатов.
По данным La Nacion, в результате нападения болельщиков за медицинской помощью обратился полузащитник "Боки" Пабло Перес, осколок стекла попал ему в глаз. Также несколько игроков, в том числе и Карлос Тевес, пострадали от слезоточивого газа.
#Boca Así están ahora Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo pic.twitter.com/aILLrv2RsY— TyC Sports (@TyCSports) 24 ноября 2018 г.
Поединок дважды переносили по времени, но в итоге было принято решение сместить его на следующий день, хотя президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил "Боке Хуниорс" дисквалификацией, если команда откажется выходить на поле. Об этом чиновник заявил в личном разговоре с президентом аргентинского клуба Даниэлем Ангелики.
Тем не менее, местный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter заявил, что "Ривер Плейт" готов был поддержать "Боку Хуниорс" в случае отказа от участия в матче. По его словам, руководители клубов договорись об этом во время личной встречи.
Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе "Альберто Армандо", завершился со счетом – 2:2. Игра прошла на день позже из-за сильного дождя. Кстати, за "Риверт Плейт" выступает экс-игрок харьковского "Металлиста" Карлос Майдана.
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