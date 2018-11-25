Осколки в глазу, угрозы от главы ФИФА и 29 задержанных: все о скандале с финалом Кубка Либертадорес

Матч перенесли на воскресенье, а "Ривер Плейт" был готов поддержать "Боку Хуниорс" в случае отказа от участия в матче

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter. Время начал матча – 22:00 по киевскому времени.

Изначально матч должен был состояться в Буэнос-Айресе в субботу, но незадолго до его начала болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки". У транспортного средства были разбиты несколько стекол. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. В итоге стражами порядка были задержаны 29 человек, хотя число нападавших составляло около сотни фанатов.

По данным La Nacion, в результате нападения болельщиков за медицинской помощью обратился полузащитник "Боки" Пабло Перес, осколок стекла попал ему в глаз. Также несколько игроков, в том числе и Карлос Тевес, пострадали от слезоточивого газа.

#Boca Así están ahora Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo pic.twitter.com/aILLrv2RsY — TyC Sports (@TyCSports) 24 ноября 2018 г.

Поединок дважды переносили по времени, но в итоге было принято решение сместить его на следующий день, хотя президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил "Боке Хуниорс" дисквалификацией, если команда откажется выходить на поле. Об этом чиновник заявил в личном разговоре с президентом аргентинского клуба Даниэлем Ангелики.

Тем не менее, местный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter заявил, что "Ривер Плейт" готов был поддержать "Боку Хуниорс" в случае отказа от участия в матче. По его словам, руководители клубов договорись об этом во время личной встречи.

Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе "Альберто Армандо", завершился со счетом – 2:2. Игра прошла на день позже из-за сильного дождя. Кстати, за "Риверт Плейт" выступает экс-игрок харьковского "Металлиста" Карлос Майдана.