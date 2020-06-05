Осколочные ранения и больница за ничью: автобус бывшего соперника "Шахтера" закидали камнями

После первого матча возобновленного после карантина чемпионата Португалии автобус с игроками "Бенфики" был закидан камнями. Об этом сообщила пресс-служба лиссабонского клуба. Отметим, что чемпионат Португалии вернулся 3 июня, а медики написали имена футболистов на футболках.

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В матче 25-го тура "Бенфика" принимала "Тонделу". Встреча в Лиссабоне завершилась нулевой ничьей. А инцидент с "Бенфикой" произошел, когда автобус уже ехал со стадиона "Эштадиу Да Луш" к тренировочному центру. Полузащитники команды Юлиан Вайгль и Андрия Живкович получили раны от осколкоы стекла, после чего были немедленно доставлены в больницу.

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"Бенфика" гарантировала полное сотрудничество с властями и призвала их приложить все усилия, чтобы найти преступников. Отметим, что лиссабонские "Орлы" набрали 60 очков в 25 матчах и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая "Порту" с теми же 60 баллами по дополнительным показателям.

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Напомним, что "Бенфика" была соперником донецкого "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы и уступила по сумме двух встреч – 1:2 и 3:3.

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