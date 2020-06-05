Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Осколочные ранения и больница за ничью: автобус бывшего соперника "Шахтера" закидали камнями

5 июня, 10:36

Елена Павлова Елена Павлова

"Бенфика" провела первый поединок после карантина

После первого матча возобновленного после карантина чемпионата Португалии автобус с игроками "Бенфики" был закидан камнями. Об этом сообщила пресс-служба лиссабонского клуба. Отметим, что чемпионат Португалии вернулся 3 июня, а медики написали имена футболистов на футболках.

Читайте также: В португальском клубе, за который играет украинец, сразу три футболиста – с коронавирусом

В матче 25-го тура "Бенфика" принимала "Тонделу". Встреча в Лиссабоне завершилась нулевой ничьей. А инцидент с "Бенфикой" произошел, когда автобус уже ехал со стадиона "Эштадиу Да Луш" к тренировочному центру. Полузащитники команды Юлиан Вайгль и Андрия Живкович получили раны от осколкоы стекла, после чего были немедленно доставлены в больницу.

Реклама

"Бенфика" гарантировала полное сотрудничество с властями и призвала их приложить все усилия, чтобы найти преступников. Отметим, что лиссабонские "Орлы" набрали 60 очков в 25 матчах и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая "Порту" с теми же 60 баллами по дополнительным показателям.

Смотрите, как "Драконы" добили соперника "Шахтера" в португальском класико.

Напомним, что "Бенфика" была соперником донецкого "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы и уступила по сумме двух встреч – 1:2 и 3:3.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бенфика чемпионат Португалии пострадавшие автобусы Юлиан Вайгль нападение

Источник: Sl Benfica

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять