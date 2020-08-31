Основной форвард сборной Украины поссорился с тренером клуба после победы

Роман Яремчук недоволен тем, как "Гент" выступает в чемпионате Бельгии

Непростым оказался старт бельгийского первенства для самой украинской команды турнира. Вчера "Гент" обыграл "Мехелен" со счетом 1:0, а в составах обоих команд сыграло пятеро наших соотечественников. Однако перед этим серебряный призер минувшего чемпионата трижды уступил.

Реклама

Даже после победы над "Мехеленом" украинский нападающий Роман Яремчук не стал сдерживать эмоций и раскритиковал тактику игры "Гента", которую прививает новый главный тренер Ласло Болони:

"Мы играем, как команда второго дивизиона. Я не могу понять, к чему мы стремимся, система еще не налажена. Но я в клубе уже 4 года, всегда стремился показывать красивый футбол, чтобы мы играли, как чемпионы. Болельщики, которые сейчас бы пришли на стадион, были бы разочарованы, и я не могу их винить. Мы слишком много обороняемся, для нас это плохо".

В ответ ветеран румынского тренерского цеха не стал церемониться, его цитирует tribuna.com:

"Я не хочу конфликтов и уважаю всех своих игроков. Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб. Я здесь не для того, чтобы слушать всех игроков. Если бы мне пришлось учитывать все их советы при принятии решений..."

На время недоразумение отойдет на второй план, ведь скоро пройдут матчи сборных в Лиге наций. Романа с одноклубниками Андрей Шевченко ждет в Харькове.

В начале августа тест на коронавирус ошибочно показал заражение у Яремчука.

Реклама

Смотрите, как Роман рассуждал о возможном переходе в другой клуб и перспективах сборной Украины:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама