Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Основной телевещатель разорвал контракт с французской лигой: клубы потеряли огромные деньги

30 апреля, 18:57

Максим Перепелица

Досрочное завершение сезона во Франции не осталось без последствий

Президент группы Canal+, основного вещателя чемпионата Франции по футболу, направил в профессиональную лигу письмо с сообщением о расторжении контракта на сезон-2019/20. Решение связано с досрочным завершением Лиги 1 и Лиги 2, которое произошло из-за запрета на проведение матчей до сентября, сообщает L'Equipe.

Ожидается, что подобное решение примет телеканал beIN Sports, который реализует показ матчей чемпионата Франции в других странах. В общей сложности клубы потеряют 243 миллионов евро. "ПСЖ" официально признали чемпионом. Кстати, это уже девятое чемпионство Франции в истории "ПСЖ", по этому показателю парижане догнали "Марсель" и теперь находятся в одном титуле от рекордсмена страны – клуба "Сент-Этьен".

Читайте также: В "Барселоне" определились с игроком, которого продадут ради возвращения из Парижа Неймара

Реклама

Напомним, что в Европе объявили также о завершении чемпионатов Нидерландов и Бельгии. Узнайте еще, что чемпионат Аргентины завершили досрочно из-за коронавируса, причем, вероятно, до 2021 года.

Смотрите, как "ПСЖ" перед остановкой еврокубкового сезона обыграл в Лиге чемпионов "Боруссию"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Франции псж коронавирус

Источник: L'Equipe

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам ЗемлиФутбол
"Фу, мать вашу, меня аж бомбит!": по хейтерам Регины Тодоренко проехалась жена экс-капитана "Динамо"Футбол
"23 игрока с коронавирусом в одной команде": в знаменитом клубе – разборки после скандальной "утечки"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...