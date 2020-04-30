Основной телевещатель разорвал контракт с французской лигой: клубы потеряли огромные деньги

Досрочное завершение сезона во Франции не осталось без последствий

Президент группы Canal+, основного вещателя чемпионата Франции по футболу, направил в профессиональную лигу письмо с сообщением о расторжении контракта на сезон-2019/20. Решение связано с досрочным завершением Лиги 1 и Лиги 2, которое произошло из-за запрета на проведение матчей до сентября, сообщает L'Equipe.

Ожидается, что подобное решение примет телеканал beIN Sports, который реализует показ матчей чемпионата Франции в других странах. В общей сложности клубы потеряют 243 миллионов евро. "ПСЖ" официально признали чемпионом. Кстати, это уже девятое чемпионство Франции в истории "ПСЖ", по этому показателю парижане догнали "Марсель" и теперь находятся в одном титуле от рекордсмена страны – клуба "Сент-Этьен".

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Напомним, что в Европе объявили также о завершении чемпионатов Нидерландов и Бельгии. Узнайте еще, что чемпионат Аргентины завершили досрочно из-за коронавируса, причем, вероятно, до 2021 года.

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