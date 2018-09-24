Основной вратарь сборной Словении приостановил выступление в команде до конца года

Сегодня, 20:44

Ян Облак испытывает проблемы со здоровьем и планирует серьезно заняться лечением

Ян Облак. Фото AFP
Ян Облак. Фото AFP

Голкипер мадридского "Атлетико" и сборной Словении Ян Облак не будет вызываться в национальную команду в ближайшие шесть месяцев, сообщает AFP. По данным агентства, словенский голкипер провел личную встречу с президентом Федерации футбола Словении Раденко Миятовичем и попросил не вызывать его в расположение сборной страны в ближайшие полгода.

Отмечается, что вратарь испытывает проблемы со здоровьем и планирует серьезно заняться лечением. После возвращения в команду Облак согласился стать капитаном сборной Словении.

Ранее Облак пропустил матчи сборной Словении в Лиге наций с командами Болгарии и Кипра, которые прошли 6 и 9 сентября.

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.

В Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победитель Лиги наций определится летом 2019-го. А четыре путевки на чемпионат Европы будут разыграны в марте 2020 года.
футбол, сборная Словении, Лига наций, Ян Облак

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Источник:

Championat.ru

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