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Основной защитник "Бенфики" восстановился к матчу против "Шахтера" в Лиге Европы

24 февраля, 23:14

Андре Алмейда готов усилить португальскую команду перед ответным поединком

В ближайший четверг, 27 февраля, донецкий "Шахтер" проведет повторный матч 1/16 финала Лиги Европы с португальской "Бенфикой". Напомним, в первой встрече, в Харькове, "Шахтер" обыграл "Бенфику" – 2:1.

Во втором поединке в составе лиссабонской команды ожидаются изменения. В частности основной защитник "Бенфики" Андре Алмейда залечил травму и вернулся в общую группу команды, сообщает португальское издание A Bola. По информации ресурса, правый крайний уже готов на все 100% и может выйти в ответном матче против "Шахтера". На месте 29-летнего Алмейды в Харькове играл 18-летний Томаш Тавареш.

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Хотя на групповом этапе Лиги чемпионов молодой Тавареш нередко появлялся в составе. Тогда как опытный Алмейда сыграл лишь в одном поединке – в выездном против "Лейпцига". Кстати, тогда "Бенфика" добыла ничью в Германии – 2:2. Однако затем Алмейде пришлось поправлять здоровье.

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футбол защитник Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика

Источник: xsport.ua

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