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Особенный поступок: наставник "Тоттенхэма" в молодости спас одноклубника из горящей машины

20 апреля, 21:32

Максим Перепелица

Жозе Моуринью в 23 года совершил героический поступок

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью однажды спас своего одноклубника из горящей машины. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на недавно опубликованную книгу "Mourinho: Behind the Special One" авторства французского журналиста Николя Вила. Издание отмечается, что утром перед тренировкой, когда 23-летний капитан "Комерсиу и Индустрия" Жозе Моуринью уже покинул собственный автомобиль и направлялся к полю разминаться, он увидел, что его одноклубник не вышел из своей машины, которая, внезапно, загорелась. К счастью, Моуринью вовремя сориентировался, бросился к партнеру по команде и помог ему выбраться из пламени.

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Как мы писали ранее, клуб Жозе Моуринью из-за долгов продает лидера, но за рекордную сумму. Если Кейн уйдет из "Тоттенхэма" в "МЮ" за 236 миллионов евро, то побьет рекорд Неймара.

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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