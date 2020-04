Особенный поступок: наставник "Тоттенхэма" в молодости спас одноклубника из горящей машины

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью однажды спас своего одноклубника из горящей машины. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на недавно опубликованную книгу "Mourinho: Behind the Special One" авторства французского журналиста Николя Вила. Издание отмечается, что утром перед тренировкой, когда 23-летний капитан "Комерсиу и Индустрия" Жозе Моуринью уже покинул собственный автомобиль и направлялся к полю разминаться, он увидел, что его одноклубник не вышел из своей машины, которая, внезапно, загорелась. К счастью, Моуринью вовремя сориентировался, бросился к партнеру по команде и помог ему выбраться из пламени.

Читайте также: "Шевченко опускал голову": бывший партнер украинца рассказал об отношениях Андрея с Моуринью

Как мы писали ранее, клуб Жозе Моуринью из-за долгов продает лидера, но за рекордную сумму. Если Кейн уйдет из "Тоттенхэма" в "МЮ" за 236 миллионов евро, то побьет рекорд Неймара.

Реклама

Смотрите, как перед пандемией коронавируса "Тоттенхэм" был разгромлен "Лейпцигом" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама