"Особенный" рвется в Германию и уже назвал условия, при которых готов работать

Моуринью близок к работе в "Баварии"

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

Португалец Жозе Моуринью может стать новым главным тренером "Баварии".Руководство мюнхенцев ведет переговоры с 56-летним специалистом.

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Сам Жозе Моуринью хочет подписать контракт с клубом до 2022 года. Ранее французский специалист Арсен Венгер заявил, что ему также поступило предложение возглавить мюнхенцев.

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Также сообщалось, что представители "Баварии" выходили с предложением о работе на главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля.

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Отметим, что ранее "Баварию" возглавлял 48-летний Ковач с лета 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны. При этом Нико является уникальной для немецкого футбола личностью – Ковач первым в истории выиграл чемпионат и Кубок Германии как игрок и главный тренер команды.

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