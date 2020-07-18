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Особенный тренер с немецким прошлым попробует навести порядок в "Монако"

18 июля, 16:46

Елена Павлова Елена Павлова

Монегаски отправили в отставку нынешнего рулевого Роберта Морено и уже утрясают последние детали с новым коучем

Бывший наставник "Баварии" Нико Ковач станет новым главным тренером "Монако" – сообщает L'Equipe. Авторитетное французское издание сообщило, что монегаски отправили в отставку нынешнего рулевого Роберта Морено и уже утрясают последние детали соглашения с Ковачем. Ранее мы писали, что хорватский специалист Ковач может возглавить "Боруссию" Дортмунд.

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Морено возглавил главный клуб княжества 28 декабря 2019-го, сменив на этом посту Леонарду Жардима. Контракт с 42-летним испанцем был подписан на два с половиной года, однако боссы "Монако" оказалось слишком нетерпеливыми и дали провести Морено всего 12 матчей до того, как чемпионат Франции досрочно завершили из-за пандемии коронавируса.

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Роберт Морено/Фото AS Monaco

Роберт Морено/Фото AS Monaco

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В этих 12 встречах монегаски одержали 5 побед при 3 ничьих и 4 поражениях и финишировали на девятом месте в чемпионате, оставшись без еврокубков на следующий сезон. Теперь создавать новую команду предстоит хорватскому специалисту Ковачу, который остался без работы в ноябре – "Бавария" уволила уникального тренера после разгрома от "Айнтрахта".

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Нико Ковач выиграл Кубок Германии с "Баварией"

Нико Ковач выиграл Кубок Германии с "Баварией" / Фото: Reuters

Отметим, что 48-летний Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны. При этом Нико является уникальной для немецкого футбола личностью – Ковач первым в истории выиграл чемпионат и Кубок Германии как игрок и главный тренер команды.

Смотрите, как "Бавария" при Коваче разгромила в Лиге чемпионов "Тоттенхэм"

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ФК Монако тренер чемпионат Франции Нико Ковач Роберт Морено

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