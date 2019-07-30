Знаменитый португальский тренер пока без клуба - он был уволен в декабре прошлого года

Жозе Моуринью / Фото: AFP

"Особенный" тренер Жозе Моуринью: "У меня еще есть порох в пороховницах!" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8E https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8E 2019-07-30T13:54:00+03:00 Футбол Знаменитый португальский тренер пока без клуба - он был уволен в декабре прошлого года

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуринью рассказал о перспективах продолжения карьеры. Знаменитый наставник, уволенный из прошлого клуба в середине декабря 2018 года и остававшийся все это время без работы, отметил, что все еще полон любви к футболу и жажды к победам.

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"Впервые у меня появилось время подумать обо всем. Я не был безработным на начало августа уже больше 20 лет. Я смог все хорошенько проанализировать. И я чувствую, что еще полон огня. Друзья говорят наслаждаться свободным временем. Если честно, у меня это не получается. Я недостаточно счастлив, чтобы им наслаждаться. Я скучаю по футболу, у меня еще есть порох в пороховницах. Мой следующий шаг будет для меня как первый. У меня нет ощущения, что следующий год в качестве тренера позволит мне накопить титулов и станет лишь очередным в карьере. Нет, это история, экспонат для музея. Мое будущее начнется в день, когда будет принято решение возглавить новый клуб", — цитирует Моуринью Sky Sports.

Как утверждает источник, Моуринью отказался от предложения из Китая в размере 100 миллионов евро за весь срок контракта. Португальский специалист намерен продолжать работать в Европе, несмотря на то, что его соглашение с китайским клубом стало бы крупнейшим в истории.

Напомним, что два года назад Конте не пожал руку Моуринью:

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