"Осталась только Англия": глава УЕФА призвал британцев-традиционалистов отказаться от Кубка Лиги

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Англии нужно отказаться от проведения Кубка Лиги в целях уменьшения загруженности календаря для местных клубов. Чемпионата и Кубка страны, как в других государствах, по его мнению, было бы вполне достаточно. Напомним, что Кубок Лиги разыгрывается в Англии с 1960 года, а его обладателем в сезоне-2019/20 стал "Манчестер Сити". Ранее мы сообщали, что УЕФА запускает новый еврокубок.

"Во Франции Кубок Лиги уже не проводят. Осталась только Англия. Все понимают, что отказ от него стал бы наилучшим решением. Но проблема в том, что через этот турнир финансируется множество клубов, которые находятся в не самом выгодном положении. Я понимаю, в чем состоит проблема. Кроме того, всем известна приверженность британцев традициям. Им нравятся вещи, которые продолжаются веками", – цитирует Александера Чеферина The Times.

Босс УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

Мы также писали, что УЕФА изменит линию офсайда в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Изменения правил будут обсуждаться на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов, которая пройдет 30-31 марта в Будапеште.

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