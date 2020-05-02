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Остаток чемпионата Англии могут доиграть на нейтральных стадионах

2 мая, 12:16

Александр Трикиша

Команды планируют вернуться к тренировкам 18 мая, а матчи возобновятся 12 июня

Чемпионат Англии могут доиграть на нейтральных стадионах без зрителей после завершения карантина, вызванного пандемией коронавируса. По информации The Sun, руководство Премьер-лиги рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей. Лига уже сообщила о своем плане клубам и ждет голосования по этому вопросу на следующей неделе.

Оставшиеся матчи чемпионата Англии могут пройти на стадионах "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Лестера", "Арсенала", "Саутгемптона", "Брайтона", "Вест Хэма" и "Астон Виллы".

Сообщается, что команды планируют вернуться к тренировкам 18 мая, а матчи возобновятся 12 июня.

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Ранее мы писали, что английские клубы хотят завершить текущий сезон, несмотря на риски. Приоритетом премьер-лиги остается здоровье и безопасность игроков, тренеров, менеджеров, персонала клубов и болельщиков.

Также сообщалось, что "Челси" просит своих футболистов вернуться в Англию до 3 мая, но могут быть проблемы на границах. Виллиан, Эмерсон и Маркос Алонсо получили разрешение покинуть Англию после вспышки коронавируса, а теперь могут возникнуть проблемы с их возвращением в клуб.

Смотрите, как лидер чемпионата Англии вылетел из Лиги чемпионов:

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футбол чемпионат Англии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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