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"Оставайся дома" и покажи технику владения туалетной бумагой: смотри новый футбольный челлендж

18 марта, 16:23

Елена Павлова, Максим Мельник

Смотрите веселое видео от "дьявола" Рашфорда и португальского чемпиона Нани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд принял участие в новом челлендже, который получил название "Оставайся дома". Видео призвано мотивировать людей соблюдать карантин и не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что у бомбардира сборной Англии Рашфорда трещина в спине.

Голеадор "Красных дьяволов" опубликовал в Instagram видеоролик, в котором он в ярко-желтой баскетбольной майке с фамилией Карри на спине и шапке в тон набивает рулон туалетной бумаги, после чего ударом отправляет его в дверной проем и празднует это как гол.

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INSTAGRAM

Интересно, что участие в челлендже с туалетной бумагой уже приняли многие известные футболисты, среди которых защитник "Реала" Серхио Рамос. А чемпион Европы в составе сборной Португалии Луиш Нани, который в свое время также защищал цвета "Манчестер Юнайтед", продемонстрировал свою технику вместе с сыном. К слову, сейчас Нани – капитан клуба MLS "Орландо Сити".

INSTAGRAM

Смотрите, как Маркус Рашфорд забивал за "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов минувшего сезона

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