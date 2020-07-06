"Осуществила желание": огненную жену бывшего динамовца на коне сравнили с Селеной Гомес

Очаровательная супруга бывшего футболиста "Динамо" Владислава Калитвинцева, который сейчас выступает за черниговскую "Десну", поделилась радостным событием. Ирина, являющаяся основательницей бренда детской одежды, впервые в жизни оседлала коня. Напомним, накануне "Десна" Калитвинцева выбила "Динамо" из зоны Лиги чемпионов.

"Знакомьтесь, это Комфорт. И сегодня я осуществила свое давнее желание. У меня был первый урок верховой езды. Это потрясающе! Заряд хорошего настроения на весь день. Общение с этим невероятным созданием сделало меня еще добрее и счастливее, я получила столько положительных эмоций. Улыбалась все 45 минут. Пока я новичок в этом деле, научилась сегодня трусцой бегать, но дальше больше", – отметила у себя в Instagram Ирина Калитвинцева

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"Красиво", – написала Ирине Калитвинцевой в комментариях бывшая супруга футболиста Артема Кравца Анна. А еще одна подписчица жены Владислава Калитвинцева отметила: "Вы так здесь на Селену Гомес похожи".

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Ранее жена Владислава Калитвинцева показала публике, как счастлива в браке, опубликовав фото, на котором она в эффектном красном купальнике запрыгивает на футболиста. На этом кадре абсолютно не видно лиц супругов, тем не менее фото просто-таки "горит" от пылкости их чувств.

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