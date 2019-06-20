От 60 грн и по паспортам: стартовала продажа билетов на Суперкубок Украины
В матче-открытии нового сезона в Украине встретятся "Динамо" и "Шахтер"
Сегодня стартовала продажа билетов на матч Суперкубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало шоу-программы в 20.45, а футбольного матча – в 21.00. Напомним, "Шахтер" в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок, а киевляне заняли второе место в Премьер-лиге.
Сейчас купить билет можно только в интернете, а вскоре также начнется продажа бумажных билетов в кассах стадиона "Черноморец" в Одессе и в других точках продаж.
Цена на билеты – от 60 гривен до 1700 гривен в скай-боксах. Все билеты будут именными, идентификация будет происходить с помощью штрих-кода. Зрители обязаны будут иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.
Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт.
Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.
В Украине заработает революционная система для арбитров:
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