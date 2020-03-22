От бельгийца-одуванчика до трех партнеров Роналду: список футболистов, заразившихся коронавирусом

Больше всего заболевших игроков - в чемпионате Италии: кого подкосил COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает все глубже проникать в мировой футбол. Ранее мы писали, что COVID-19 отправил в больницу Маруана Феллаини – бельгийского полузащитника-"одуванчика" из китайского клуба "Шаньдун Лунэн". Таким образом, стало известно уже о 33 футболистах, зараженных инфекцией, среди них три партнера Роналду по "Ювентусу".

ИТАЛИЯ: Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все – "Ювентус"), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – "Фиорентина"), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньский (все – "Сампдория"), Маттиа Цаканьи ("Верона"), Кинг Пол Акпан Удо ("Пьянезе"), Дэниель Мальдини ("Милан")

Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все – "Ювентус"), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – "Фиорентина"), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньский (все – "Сампдория"), Маттиа Цаканьи ("Верона"), Кинг Пол Акпан Удо ("Пьянезе"), Дэниель Мальдини ("Милан") ИСПАНИЯ: Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все – "Валенсия"), У Лэй, Леандро Кабрера (оба – "Эспаньол"), Жонатас ("Эльче"), Йелко Алфая ("Бергантиньос")

Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все – "Валенсия"), У Лэй, Леандро Кабрера (оба – "Эспаньол"), Жонатас ("Эльче"), Йелко Алфая ("Бергантиньос") ГЕРМАНИЯ: Максимилиан Миттельштедт ("Герта"), Лука Килиан ("Падерборн 07"), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба – "Ганновер-96")

Максимилиан Миттельштедт ("Герта"), Лука Килиан ("Падерборн 07"), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба – "Ганновер-96") АНГЛИЯ: Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все – "Портсмут"), Чарльз Остин ("Вест Бромвич")

Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все – "Портсмут"), Чарльз Остин ("Вест Бромвич") КИТАЙ: Маруан Феллаини ("Шаньдун Лунэн")

Маруан Феллайни / Фото: AFP

Реклама

Читайте также: "Фото военной колонны, вывозящей гробы из Бергамо, стало пощечиной": тренер сборной Италии – об аде на земле

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Как мы писали ранее, Месси и другие лидеры "Барселоны" не против потерять часть зарплаты из-за паузы в сезоне, связанной с коронавирусом. Об этом они заявили на встрече с руководством каталонского клуба.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама