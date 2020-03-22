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От бельгийца-одуванчика до трех партнеров Роналду: список футболистов, заразившихся коронавирусом

22 марта, 17:55

Богдан Юрков

Больше всего заболевших игроков - в чемпионате Италии: кого подкосил COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает все глубже проникать в мировой футбол. Ранее мы писали, что COVID-19 отправил в больницу Маруана Феллаини – бельгийского полузащитника-"одуванчика" из китайского клуба "Шаньдун Лунэн". Таким образом, стало известно уже о 33 футболистах, зараженных инфекцией, среди них три партнера Роналду по "Ювентусу".

  • ИТАЛИЯ: Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все – "Ювентус"), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – "Фиорентина"), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньский (все – "Сампдория"), Маттиа Цаканьи ("Верона"), Кинг Пол Акпан Удо ("Пьянезе"), Дэниель Мальдини ("Милан")
  • ИСПАНИЯ: Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все – "Валенсия"), У Лэй, Леандро Кабрера (оба – "Эспаньол"), Жонатас ("Эльче"), Йелко Алфая ("Бергантиньос")
  • ГЕРМАНИЯ: Максимилиан Миттельштедт ("Герта"), Лука Килиан ("Падерборн 07"), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба – "Ганновер-96")
  • АНГЛИЯ: Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все – "Портсмут"), Чарльз Остин ("Вест Бромвич")
  • КИТАЙ: Маруан Феллаини ("Шаньдун Лунэн")

Маруан Феллайни

Маруан Феллайни / Фото: AFP

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Как мы писали ранее, Месси и другие лидеры "Барселоны" не против потерять часть зарплаты из-за паузы в сезоне, связанной с коронавирусом. Об этом они заявили на встрече с руководством каталонского клуба.

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чемпионат Франции чемпионат Испании чемпионат Италии чемпионат Германии чемпионат Китая коронавирус Маруан Феллаини

Источник: Championat.ru

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