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От бывшего игрока "Барселоны" хотят избавиться сразу два ТОП-клуба

25 апреля, 10:28

Максим Перепелица

Алексис Санчес оказался не нужным "Интеру" и "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" и "Интера" не заинтересовано в том, чтобы чилийский форвард Алексис Санчес остался в их команде. Как сообщает The Sun, главный тренер итальянской команды не хочет, чтобы 31-летний форвард, до 30 июня выступающий за клуб на правах аренды, завершил сезон в "Интере". В то же время, как отмечает издание, "Манчестер Юнайтед" в случае, если Санчес вернется на "Олд Траффорд", заставит его тренироваться отдельно от основного состава.

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Добавим, что в нынешнем сезоне чилиец провел девять матчей за "Интер" в серии А, записав на свой счет гол и две результативные передачи. В свое время игрок выступал за каталонскую "Барселону".

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Ранее мы писали, что коронавирус обвалит цены на футболистов: только одиозный Погба "похудеет" на 30 миллионов евро. Из клубов больше всех пострадает миланский "Интер".

Кстати, "Барселону" обвинили в "сливе" новой формы английского ТОП-клуба. В испанском клубе решили провести турнир по PES 2020.

Смотрите, как Алексис Санчес забивал "Сампдории" в Италии

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чемпионат Англии чемпионат Италии Манчестер Юнайтед Интер Италия Алексис Санчес

Источник: The Sun

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