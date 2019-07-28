От чемпионов мира до нового тренера "Шахтера": все, что вы могли пропустить в межсезонье

За время межсезонья чемпионат Украины пополнился чемпионами мира и победителем Лиги чемпионов

Наша молодежка стала лучшей на планете. Фото: AFP

В воскресенье в Украине стартует новый футбольный сезон. Из-за участия луганской Зари в квалификации Лиги Европы их первый матч в чемпионате Украины против полтавской "Ворсклы" перенесли на сегодня, но формально матчем-открытия станет поединок за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

За почти два месяца без футбола, отпусков и перипетий вокруг выборов болельщики могли упустить какие-то важные новости о своей любимой команде. Поэтому предлагаем вам вспомнить самые главные события межсезонья:

Рокировка чемпиона:

Едва ли не главной сенсацией межсезонья стала смена главного тренера в "Шахтере". Неожиданно для всех Паулу Фонсека, сделавший "горняков" самым титулованным клубом в Украине, решил пойти на повышение в Италию, где возглавил "Рому", а на его место пришел другой португалец – Луиш Каштру, работавший ранее в "Витория Гимарайнш". "Шахтер" – клуб, который привык побеждать и хочет продолжать это делать. Я очень рад, что у меня появилась возможность работать здесь", – сказал после заключения контракта португалец. Сегодня его ждет первое украинское классико в карьере.

Где смотреть "Шахтер" – "Динамо" онлайн матча за Суперкубок

Чемпион Германии возвращается на родину:

Еще одна тренерская сенсация грянула в "Заре". Луганчане остались недовольны пятым место по итогам прошлого сезона и расстались со своим многолетним наставником Юрием Вернидубом. "Клубу нужна была перезагрузка", – признавался гендиректор "Зари" Рафаилов. И перезагрузились луганчане очень неплохо – новым тренером команды стал чемпион Германии в составе "Вердера" Виктор Скрипник. После многолетней работы в Германии украинец транзитом через Латвию, где выиграл чемпионат и Кубок с "Ригой", вернулся на родину. Скрипник уже успел дебютировать в официальном матче с командой, обыграв на старте Лиги Европы "Будучность".

Каждый сезон – новый победитель Лиги чемпионов:

В прошлом году дебютант Премьер-лиги киевский "Арсенал" решил привлечь к себе внимание, назначив главным тренером знаменитого итальянца Фабрицио Раванелли. Итальянец провалился, лишившись работы спустя несколько месяцев, а столичный клуб в итоге покинул не только элиту, но и вовсе снялся с соревнований. В этом сезоне в чемпионате Украины опробует свои тренерские навыки другой победитель Лиги чемпионов – экс-игрок мадридского "Реала" Жулио Сезар, возглавивший донецкий "Олимпик".

Договорные матчи не аргумент:

Что касается "Олимпика", то клуб стал фигурантом главного скандала межсезонья. Из-за скандала с договорными матчами, в результате чего были дисквалифицированы команды U-19 и U-21, "Олимпику" не выдали аттестат для участия в следующем чемпионате. Тем не менее, другие участники Премьер-лиги на общем собрании проголосовали за сохранение команды в вышке. Украинской ассоциации футбола не оставалось ничего другого, как оставить "Олимпик".

Хацкевич неприкасаем:

А вот перемен на тренерском мостике "Динамо" болельщики так и не дождались. Несмотря на обильную критику и отсутствие результата – за два сезона Александр Хацкевич выиграл только Суперкубок Украины, Игорь Суркис продолжает верить в белорусского тренера и продлил с ним соглашение еще на два года. Более того, как признался недавно тренер, что в контракте не прописано пункта об увольнении в случае невыхода в Лигу чемпионов.

Воспитанник "Шахтера" в "Динамо":

Главным трансфером межсезонья в Украине стал переход из "Зари" в "Динамо" воспитанника "Шахтера" Александра Караваева. Киевляне заполучили основного игрока сборной Украины, но как они будут его использовать при наличии Кендзеры и Цыганкова, пока остается загадкой. Пока же в отсутствие Цыганкова Караваев вполне продуктивно действовал на его позиции и даже отличался на сборах.

Золотая молодежь:

Но все эти события меркнут перед достижением нашей молодежной сборной на чемпионате мира среди 20-летних. Подопечные Александра Петракова не проиграли не единого матча на турнире, а в финале в красивом стиле обыграли Южную Корею 3:1. Впервые в истории Украина стала чемпиона мира, пусть и на молодежном уровне, а Сергей Булеца и Даниил Сикан получили индивидуальные награды – первому вручили "Серебряный мяч", а второму – "Серебряную бутсу" в бомбардирской номинации. Теперь в Премьер-лиге будут выступать чемпионы мира, финалист взрослого ЧМ, а если "Динамо" вернет Карлоса Самбрано, то и финалист Кубка Америки. И кто скажет, что наш чемпионат слаб?

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