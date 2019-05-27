От Дентиньо до Богданова: топ-5 лучших голов 31 тура чемпионата Украины
В шести матчах команды забили 21 гол и не реализовали один пенальти
На выходных состоялись матчи 31 тура чемпионата Украины. В шести матчах было забито 21 мяч – один был забит с пенальти, а еще один 11-метровый реализован не был. Самым результативным стал поединок во Львове между "Карпатами" и "Олимпиком" из Донецка (3:3). А вот в Чернигове зрители увидели только один мяч – "Десна" с минимальным счетом переиграла "Арсенал". Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.
- Альваро Вийера "Динамо" – "Львов" (2:1)
- Владимир Танчик "Ворскла" – "Черноморец" (1:2)
- Дмитрий Хомченовский "Заря" – "Александрия" (3:1)
- Дентиньо "Шахтер" – "Мариуполь" (4:0)
- Андрей Богданов "Десна" – "Арсенал" (1:0)
Ранее мы писали, что "Карпаты" расстались с тренером за тур до финиша чемпионата: он ушел из-за проблем со здоровьем. Бразильский специалист подал в отставку сразу после матча с "Олимпиком".
Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".
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