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От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

Сегодня, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко.
От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b5/a87/5c76b5a87f118.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b5/a87/5c76b5a87f118.png Футбол Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Скандал вокруг выплат солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в "Боруссию" двухлетней давности набирает обороты. Напомним, вингер тогда перебрался из киевского "Динамо" в немецкий клуб за 25 млн евро.

Директор черниговской СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович направил письмо президенту "Динамо" Игорю Суркису с просьбой осуществить выплату платежа солидарности за тот трансфер Ярмоленко. Об этом сообщает официальный сайт Черниговской областной федерации футбола. Прокопович настаивает, что именно они воспитали Ярмоленко, а следовательно, могут рассчитывать на свой процент от общей сделки. 

Директор "Юности" просит выплатить 286 472,6 евро, в пересчете на нашу валюту это – 8 794 721 грн.

В письме отмечается, что "Юность" имеет право на получение этой суммы за воспитание игрока, но первые 150 000 евро были переведены не на их счет, а Общественному объединению "Черниговский областной футбольный клуб "Юность" (далее – "ЧОФК "Юность"). Оно было создано лишь 30 апреля 2015 года.

По словам Прокоповича, 29-летний украинец никогда не играл за "ЧОФК "Юность", и она не является правопреемницей "Юности". Соответственно, выплата 150 000 евро в январе 2018-го является незаконной.  

Отметим, что с мая 2018-го проводилось досудебное расследование по признакам уголовного преступления по статье "Мошенничество", в ходе которого СДЮШОР "Юность" была признана потерпевшей стороной.

Как сообщалось ранее, у Ярмоленко, выступающего сейчас в Англии, в 17 раз меньше зарплата, чем у Месси.

Также сообщалось, что в Англии хотят сократить число легионеров.

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Тег Динамо Киев, Андрей Ярмоленко, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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