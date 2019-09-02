От Фелиша до де Лигта: ТОП-5 самых дорогих трансферов лета

Фелиш уже обжился в "Атлетико" / Фото: AFP

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5. "ИНТЕР"

С приходом Конте стоило ожидать заметных изменений состава: тот привык тратить немало, подстраивая под себя обойму игроков. Расстались с бывшими лидерами Наинголланом и Перишичем, избавились от балласта в виде Жоао Марио, Миранды и Ансальди, в общем, на выход остался разве что Икарди.

Зато усилились просто на отлично. Капризного Икарди в роли примы в атаке заменит Лукаку, который начал забивать с первого же тура. В помощь ему из того же "МЮ" придет Алексис Санчес, который попробует реанимировать звездную карьеру там, где она начиналась, причем англичане еще и платить часть его зарплаты будут. В центр полузащиты подписали Барилло, которого вовсю сравнивают с Пирло, в защите как свободного агента взяли Година, который все еще хорош, фланги атаки освежат Лазаро и Политано. В общем, "Интер" с учетом привычки Конте выдавать мощные дебютные сезоны в новых командах выглядит едва ли не главным конкурентом "Ювентуса".





4. "РЕАЛ"

Зидан с Пересом пока не стали убирать из состава всю гвардию, которая побеждала в ЛЧ 4 раза за 5 лет. Похоже, даже Хамес с Бейлом проведут сезон в Мадриде, хотя об их уходе не писал только ленивый. Зато выгодно продали Ковачича (45 млн евро), который и так провел сезон в аренде в "Челси", а также Маркоса Льоренте и Тео Эрнандеса. Себальос отдан "Арсеналу" без права выкупа, то есть, возможно, еще получит свой шанс в Мадриде.



Даже история с Кейлором Навасом в итоге завершилась достаточно счастливо: костариканец теперь будет в

"ПСЖ", откуда на сезон подменять Куртуа выписали Ареоля. Судя по всему, у Андрея Лунина в будущем сезоне будет возможность почувствовать себя в роли дублера бельгийца. Но главное - что мадридисты смогли подписать нужных им игроков.



На позицию центрфорварда подъехал Йович, который точно не даст заскучать Бензема без конкуренции. Криштиану - пусть и спустя сезон после его ухода - заменит Азар, который должен прибавить в результативности, пусть, наверное, и не до масштабов португальца.

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В защите поможет Милитао, который был очень хорош в "Порту" и в котором в Мадриде видят нового Пепе. Слева будет набираться опыта у Марсело француз Ферлан Менди, который сменит бразильца в роли основного через год-два. Молодые и очень талантливые Родриго и Кубо точно получат свой шанс в кубковых турнирах и не самых важных матчах Примеры. Хотя этому составу понадобится время сыграться, в перспективе "Реал" стал заметно мощнее.

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3. "БАРСЕЛОНА"

С одной стороны, эпопея с возвращением Неймара так и не закончилась, и кажется, что "ПСЖ" в итоге устроит только обмен на миллиард долларов и вертолет. Да и с Коутиньо нехорошо вышло: фактически через полтора года после его переезда в Каталонию пришлось признать, что проект с внедрением бразильца в игру "Барсы" провалился.



С другой стороны, во всем остальном "Барселона" провела почти идеальное лето. Во-первых, избавилась, и достаточно дорого, от ряда резервистов, часть из которых уже прошлый сезон провела в аренде: Малком, Силессен, Гомеш, Алкасер и Денис Суарес принесли в казну клуба почти 135 миллионов евро. Во-вторых, очень мощно усилилась.



Де Йонг точно добавит мысли даже в такую полузащиту, как у "Барселоны". Гризманн уже начал забивать и всячески показывает, как счастлив оказаться в составе новой команды. Один из лучших вратарей Примеры Нето будет хорошим дублером тер Штегена. Фирпо был одним из лучших игроков молодежного Евро, а теперь станет подменять Альбу, который не железный.





2. "АТЛЕТИКО"

Продажи Гризманна, Эрнандеса и Родри принесли клубу 270 миллионов евро. Класть деньги под матрас "Атлетико" не стал, и сразу же провел мощное лето. Эктор Эррера из "Порту" имеет все шансы заменить Родри, в защите Триппьер, Ренан Лоди и Фелипе должны заставить забыть и Эрнандеса, и Година, и Хуанфрана.



Маркос Льоренте давно считался одним из талантливейших хавбеков Испании, после неудачи в "Реале" у соседей он должен раскрыться: здесь ему готовы давать больше шансов, да и тренер Симеоне уже не раз показывал, что умеет выводить игроков на новый уровень.



Но главная покупка лета – конечно, Жоау Фелиш из "Бенфики". Тинейджер сразу же стал давать результат: в первом туре заработал пенальти, протащив мяч через полполя и обыграв всех, кто встречался ему на пути, во втором - отдал голевую передачу на Витоло. Вопросов к ценнику в 126 млн евро становится все меньше и, думается, уже к концу осени они могут исчезнуть.





1. "ЮВЕНТУС"

"Ювентус" перешел в режим win now, громко задекларировав желание взять наконец Лигу чемпионов, но ухитрился сделать это максимально экономно. Да, ушли Кансело, Спинаццола, Кин и Стураро, завязал Барцальи, но все они не были людьми, которые определяли облик команды в минувшем сезоне.



Зато пополнение в Турине просто топовое. И, если легендарный Буффон вернулся на роль дублера, просто желая побить рекорд Мальдини по числу игр в Серии А, то остальные новички в самом соку. Рабьо и Рэмси пришли как свободные агенты и наверняка станут основными в центре полузащиты по ходу сезона. В центре защиты точно пропишется де Лигт, за которым гонялось пол-Европы, но и менее громкие покупки Демирала и Ромеро тоже пригодятся - Бонуччи и Кьеллини - люди уже возрастные, а второй уже успел порвать кресты и выбыть надолго.



Данило и Пеллегрини добавят глубины составу. Первый, конечно, просел в "МанСити", но в Турине знают, как реанимировать людей, чья карьера забуксовала. Второго же считают одним из тех людей, которые точно будут основными в сборной Италии следующего десятилетия, и в "Роме" он доказывал, что это не пустые слова. При этом удалось сохранить Дибалу и Манджукича, вернулся Игуаин - и атака "Юве" сейчас выглядит просто устрашающе. У "Старой синьоры" есть все, чтобы завоевать Европу - и кажется, что в этом году команда точно пройдет дальше четвертьфинала, да и играть начнет еще мощнее – зря, что ли, выписали из Англии Маурицио Сарри?

А ГЛАВНЫЙ ПРОИГРАВШИЙ... "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

Клуб дал уйти Валенсии и Эррере как свободным агентам, избавился от Лукаку и Санчеса, но так и не показал, за счет чего хочет вернуться хотя бы в зону ЛЧ. За Магуайра, при всем уважении к защитнику сборной Англии, переплатили – 87 миллионов он не стоит. За Уан-Биссаку, который провел один достойный сезон и очень слаб в атаке, переплатили вдвойне - 55 миллионов евро точно можно было потратить с большим толком. Вингер Даниэль Джеймс подписан не на самую проблемную позицию.



При этом все лето ходили слухи об уходе Погба. При всем своеобразии его характера Поль очень сильный игрок, которого в "Юнайтед" просто не научились использовать. История с Алексисом Санчесом показывает, что это системная проблема и тренеров, и клуба. 6 лет без чемпионских титулов точно перерастут следующим летом в 7 - и это тот случай, когда семерка будет совсем не великолепной.

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