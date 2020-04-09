От "Газпрома" денег мало: немецкий "Шальке" попросил болельщиков не забирать деньги за абонементы

Клуб из одного из самых богатых регионов Германии надеется удержаться на плаву

Многие футбольные клубы во время карантина из-за коронавируса переживают нелегкие времена. В некоторых странах массово идут на сокращение зарплат. Так все клубы чемпионата Италии согласились на понижение зарплат. В других странах, как, например, в Германии каждый действует на свое усмотрение.

В "Шальке" из Гельзенкирхена игроки пошли на урезание зарплат, о чем сообщил официальный сайт клуба. Правда, без указания того, на сколько процентов понизят доходы. Это поможет держать на уровне зарплаты других 600 работников клуба, который, кстати, спонсирует российская компания "Газпром". Однако боссам "Шальке" этого оказалось мало, и теперь они просят болельщиков не забирать деньги за абонементы, если матчи не состоятся.

Руководство клуба обращается за помощью к фанатам:

"Все команды Бундеслиги хотят закончить сезон, даже если матчи будут проходить без зрителей. Это сложно принять, но продолжение чемпионата будет для нас отличной новостью, поскольку в таком случае клуб получит доход от продажи прав на трансляции. Мы каждый день получаем слова поддержки, и многие наши болельщики отказываются от возврата денег за приобретенные абонементы. Мы просим всех владельцев абонементов не отказываться от них. Те, кто откажется от возмещения средств, получит клубную футболку с логотипом акции, посвященной борьбе с вирусом. Конечно, мы поймем, если вы не захотите участвовать в акции. В таком случае мы предлагаем скидки на абонементы сезона-2020/21" В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

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