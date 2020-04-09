Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

От "Газпрома" денег мало: немецкий "Шальке" попросил болельщиков не забирать деньги за абонементы

9 апреля, 14:45

Вадим Авдасев

Клуб из одного из самых богатых регионов Германии надеется удержаться на плаву

Многие футбольные клубы во время карантина из-за коронавируса переживают нелегкие времена. В некоторых странах массово идут на сокращение зарплат. Так все клубы чемпионата Италии согласились на понижение зарплат. В других странах, как, например, в Германии каждый действует на свое усмотрение.

В "Шальке" из Гельзенкирхена игроки пошли на урезание зарплат, о чем сообщил официальный сайт клуба. Правда, без указания того, на сколько процентов понизят доходы. Это поможет держать на уровне зарплаты других 600 работников клуба, который, кстати, спонсирует российская компания "Газпром". Однако боссам "Шальке" этого оказалось мало, и теперь они просят болельщиков не забирать деньги за абонементы, если матчи не состоятся.

Руководство клуба обращается за помощью к фанатам:

"Все команды Бундеслиги хотят закончить сезон, даже если матчи будут проходить без зрителей. Это сложно принять, но продолжение чемпионата будет для нас отличной новостью, поскольку в таком случае клуб получит доход от продажи прав на трансляции. Мы каждый день получаем слова поддержки, и многие наши болельщики отказываются от возврата денег за приобретенные абонементы. Мы просим всех владельцев абонементов не отказываться от них. Те, кто откажется от возмещения средств, получит клубную футболку с логотипом акции, посвященной борьбе с вирусом. Конечно, мы поймем, если вы не захотите участвовать в акции. В таком случае мы предлагаем скидки на абонементы сезона-2020/21"

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Читайте о том, что в Англии собираются урезать зарплаты футболистов

Смотрите, как "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" в Лиге чемпионов год назад со счетом 7:0

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

болельщики фанаты чемпионат Германии Шальке

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" форматуФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...