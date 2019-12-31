От хука Ломаченко до 9 "лимонов" Ярмоленко: самые дорогие удары украинского спорта – смотрим и балдеем!

Рейтинг ударов на миллион долларов и больше от украинских звезд в 2019 году. Свитолина и Усик - тоже тут

Ломаченко за победу над Кроллой получил $3,2 млн / Фото: AFP

Одним или несколькими точными попаданиями в футболе, боксе или теннисе можно сколотить целое состояние. "Сегодня" собрали воедино удары, имевшие максимальный финансовый выхлоп для украинского спорта в 2019 году. От Цитаишвили – до Ярмоленко, от Усика – до Деревянченко. Ударов на миллион и более в прошедшем году хватало. Кстати, если вы еще не проголосовали за лучшего спортсмена Украины-2019, то милости просим.

ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ, $1 МЛН

Удар динамовца после феноменального рейда поставил точку в сенсационной победе молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира с Южной Кореей (3:1), за которую команда Александра Петракова получила от национальной ассоциации футбола миллион долларов премиальных. Этот шедевр можно пересматривать бесконечно!

Видео гола Цитаишвили

АЛЕКСАНДР УСИК, $1,2 МЛН

За дебютную победу в супертяжах, добытую техническим нокаутом над Чаззом Уизерспуном, Александр Усик получил не самый большой гонорар в своей карьере. Но, как говорится, лиха беда начало. Смотрите, как украинец "накормил" своими ударами американца по прозвищу "Джентльмен".

Видео боя Усик – Уизерспун

ЭЛИНА СВИТОЛИНА, $2,4 МЛН

Да, в 2019-м лучшая украинская теннисистка не выиграла ни одного турнира. Но при этом добилась рекордных в карьере призовых за одни соревнования, пробившись в финал неофициального чемпионата мира (WTA Finals) в Шэньчжэне. На 2,4 млн долларов Элину обогатила полуфинальная победа над швейцаркой Белиндой Бенчич (5:7, 6:3, 4:1), в третьем сете отказавшейся от продолжения битвы из-за травмы.

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Смотрите, как Свитолина заработала $2,4 млн, сломив Бенчич

МАНОР СОЛОМОН, 2,7 МЛН ЕВРО

Свою единственную победу в Лиге чемпионов, которая предусматривает 2,7 млн евро призовых от УЕФА, "Шахтер" добыл в Милане над "Аталантой" за считанные секунды до финального свистка. Все шло к ничьей 1:1, когда джокер "горняков" Соломон, незадолго до этого вышедший на замену, поразил ворота итальянцев. Гол израильтянина на 95-й минуте привел к невероятному всплеску эмоций у донецкой команды и ее фанов.

Видео гола Соломона

ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО, $3,2 МЛН

Этим правым хуком в высок британца Энтони Кроллы Вася добыл первую из двух своих побед в 2019 году, отработав шикарным нокаутом гонорар, составлявший, по данным ESPN, 3,2 млн долларов. Кстати, в момент нокаутирующего удара Лома вывихнул себе костяшку и впоследствии три недели вынужден был ходить в гипсе.

Нокаут от Ломаченко ударом в висок

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ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО, $4 МЛН

Досрочно покончить с другим британцем, Люком Кэмпбеллом, Васе не удалось. Но после безоговорочной победы украинца по очкам (119:108, 119:108, 118:109) соперника Ломы срочно увезли в больницу. Благо, обошлось без серьезных травм.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл

СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО, $5,2 МЛН

Гонорар за апрельскую победу над Джеком Кулькаем для украинского бойца среднего веса Сергея Деревянченко составил несколько сот тысяч долларов, но главное, что дала ему та виктория по очкам над немцем, это выход на чемпионский поединок с Геннадием Головкиным – уже с рекордным чеком в карьере Сергея. $5,2 млн – это как у Усика и Ломаченко вместе взятых. Больше за один бой из украинцев получали только братья Кличко. И хоть весьма спорным решением судей Деревянченко Головкину уступил, но поклонников зарубой с 3G себе добавил – и теперь Деревянченко рассчитывает получить мегабой с Канело.

Смотрите, как Деревянченко рубился с Кулькаем и Головкиным

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АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО, 9,25 МЛН ЕВРО

Именно победный гол Ярмолы в игре с действующими чемпионами Старого Света португальцами в Киеве (2:1) досрочно вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020, за что национальной ассоциации футбола полагаются от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. Можно получить еще 25 млн евро – если выиграть само Евро.

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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