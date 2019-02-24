От Катара до Нигерии: сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира

Наша молодежка получила в оппоненты команды c трех материков. Расписание игр футбольного ЧМ-2019

От Катара до Нигерии: сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира Сегодня | Спорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2e1/d28/5c72e1d28ce0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2e1/d28/5c72e1d28ce0b.jpg 2019-02-24T20:35:00+02:00 Футбол Наша молодежка получила в оппоненты команды c трех материков. Расписание игр футбольного ЧМ-2019

Молодежная сборная Украины по футболу узнала имена своих соперников в финальной части чемпионата мира (U-20). Он пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Итак, в соперники по группе D команде Александра Петракова состоявшаяся сегодня в Гдыне жеребьевка отрядила сборные США, Нигерии и Катара. Украинцы сыграют на групповом этапе в городах Тыхы и Бельско-Бяла.

24 мая

Украина – США (Бельско-Бяла, 21:30)

– США (Бельско-Бяла, 21:30) 27 мая

Катар – Украина (Тыхы, 19:00)

(Тыхы, 19:00) 30 мая

Нигерия – Украина (Бельско-Бяла, 21:30)

В финальной части ЧМ участвует 24 команды. Согласно регламенту, в 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из занявших третьи места в своих квартетах.

Напомним, молодежная сборная Украины пробилась в основную сетку ЧМ, дойдя до полуфинала чемпионата Европы, где была разгромлена Португалией (0:5).

Ранее стало известно, что главная сборная Украины по футболу опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.

Также сообщалось, что наступила ясность с тем, на каких аренах сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом.

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