От Катара до Нигерии: сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Наша молодежка получила в оппоненты команды c трех материков. Расписание игр футбольного ЧМ-2019
Молодежная сборная Украины по футболу узнала имена своих соперников в финальной части чемпионата мира (U-20). Он пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Итак, в соперники по группе D команде Александра Петракова состоявшаяся сегодня в Гдыне жеребьевка отрядила сборные США, Нигерии и Катара. Украинцы сыграют на групповом этапе в городах Тыхы и Бельско-Бяла.
- 24 мая
- Украина – США (Бельско-Бяла, 21:30)
- 27 мая
- Катар – Украина (Тыхы, 19:00)
- 30 мая
- Нигерия – Украина (Бельско-Бяла, 21:30)
В финальной части ЧМ участвует 24 команды. Согласно регламенту, в 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из занявших третьи места в своих квартетах.
Напомним, молодежная сборная Украины пробилась в основную сетку ЧМ, дойдя до полуфинала чемпионата Европы, где была разгромлена Португалией (0:5).
Ранее стало известно, что главная сборная Украины по футболу опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.
Также сообщалось, что наступила ясность с тем, на каких аренах сборная Украины сыграет с Сербией и Люксембургом.
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