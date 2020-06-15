Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

От коронавируса скончался легендарный мексиканский футболист: как умирал и чем еще болел

15 июня, 12:06

Олег Люлька Олег Люлька

Дону Аарону Падилье было 77 лет. Бывший нападающий встретил свою смерть дома в присутствии родных

Знаменитый мексиканский футболист Аарон Падилья умер в возрасте 77 лет. Причиной смерти легендарного в прошлом нападающего называют коронавирус. Ранее от COVID-19 умер известный вратарь.

"Мы сожалеем о болезненной потере иконы клуба и всего мексиканского футбола, дона Аарона Падильи. Спасибо тебе, Гансито! Ты был и всегда будешь примером для новых поколений", – гласит заявление бывшего клуба Падильи мексиканского "Пумаса"

Аарон Падилья

Аарон Падилья / Фото: Getty Images

Реклама

И хотя причиной смерти бывшего футболиста называют коронавирусную инфекцию, ресурс ESPN добавляет, что на протяжении нескольких лет Падилья страдал болезнью Альцгеймера.

Отметим, что бывший мексиканский нападающий не был госпитализирован и скончался дома в присутствии родных.

Читайте также: В России умер знаменитый хоккеист: опубликованы предсмертные признания Мальцева

Помимо "Пумаса", на клубном уровне в Мексике Аарон Падилья защищал цвета команд "Атланте" и "Веракрус". За сборную Мексики он сыграл 55 матчей, в которых забил 8 мячей. На счету Падильи – выступления на двух чемпионатах мира, 1966 и 1970 годов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Мексика умер футболист чемпионат Мексики коронавирус сборная Мексики Аарон Падилья

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять