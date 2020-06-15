От коронавируса скончался легендарный мексиканский футболист: как умирал и чем еще болел

Дону Аарону Падилье было 77 лет. Бывший нападающий встретил свою смерть дома в присутствии родных

Знаменитый мексиканский футболист Аарон Падилья умер в возрасте 77 лет. Причиной смерти легендарного в прошлом нападающего называют коронавирус. Ранее от COVID-19 умер известный вратарь.

"Мы сожалеем о болезненной потере иконы клуба и всего мексиканского футбола, дона Аарона Падильи. Спасибо тебе, Гансито! Ты был и всегда будешь примером для новых поколений", – гласит заявление бывшего клуба Падильи мексиканского "Пумаса"

Аарон Падилья / Фото: Getty Images

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И хотя причиной смерти бывшего футболиста называют коронавирусную инфекцию, ресурс ESPN добавляет, что на протяжении нескольких лет Падилья страдал болезнью Альцгеймера.

Отметим, что бывший мексиканский нападающий не был госпитализирован и скончался дома в присутствии родных.

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Помимо "Пумаса", на клубном уровне в Мексике Аарон Падилья защищал цвета команд "Атланте" и "Веракрус". За сборную Мексики он сыграл 55 матчей, в которых забил 8 мячей. На счету Падильи – выступления на двух чемпионатах мира, 1966 и 1970 годов.

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