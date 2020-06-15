От коронавируса скончался легендарный мексиканский футболист: как умирал и чем еще болел

Знаменитый мексиканский футболист Аарон Падилья умер в возрасте 77 лет. Причиной смерти легендарного в прошлом нападающего называют коронавирус. Ранее от COVID-19 умер известный вратарь.
"Мы сожалеем о болезненной потере иконы клуба и всего мексиканского футбола, дона Аарона Падильи. Спасибо тебе, Гансито! Ты был и всегда будешь примером для новых поколений", – гласит заявление бывшего клуба Падильи мексиканского "Пумаса"
И хотя причиной смерти бывшего футболиста называют коронавирусную инфекцию, ресурс ESPN добавляет, что на протяжении нескольких лет Падилья страдал болезнью Альцгеймера.
Отметим, что бывший мексиканский нападающий не был госпитализирован и скончался дома в присутствии родных.
Читайте также: В России умер знаменитый хоккеист: опубликованы предсмертные признания Мальцева
Помимо "Пумаса", на клубном уровне в Мексике Аарон Падилья защищал цвета команд "Атланте" и "Веракрус". За сборную Мексики он сыграл 55 матчей, в которых забил 8 мячей. На счету Падильи – выступления на двух чемпионатах мира, 1966 и 1970 годов.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк