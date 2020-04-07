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От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

7 апреля, 13:15

Александр Трикиша

Федорюк был президентом буковинского клуба в 1993-1998, 2007-2010 годах

Коронавирус добрался до украинского футбола. Первой жертвой смертельного вируса стал бывший президент футбольного клуба "Буковина" из Черновцов Василий Федорюк. О смерти функционера сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота. Федорюк был президентом буковинского клуба в 1993-1998, 2007-2010 годах. Ему было 72 года.

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

"Не хотелось писать. Но все же считаю нужным это озвучить. Может быть, это спасет кого-то. Далекий и неизвестный вирус коснулся и футбола.

Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба "Буковина" Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким.

А остальные все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни!" – написал Сирота в Facebook.

Напомним, что вчера от коронавируса умерла мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Женщине было 82 года.

На 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая инфицирования коронавирусом, из них 45 человек умерло, 29 – излечились. В Черновицкой области зафиксировано 247 случаев заражения.

В Украине люди массово нарушают правила карантина:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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первая лига коронавирус Буковина Черновцы

Источник: Сегодня|Спорт

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