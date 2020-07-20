От коронавируса умер президент Федерации футбола Боливии

Сесару Луису Салинасу было 58 лет, инфекцию также обнаружили и у его супруги

Печальное известие пришло из Южной Америки. На 59-м году жизни умер президент Федерации футбола Боливии Сесар Луис Салинас. Его смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Также в июле временный президент Боливии заразилась коронавирусом.

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О кончине Салинаса сообщили на официальной странице в Twitter Федерации футбола Боливии. Сообщается, что функционер попал в больницу города Ла-Пас еще 9 июля. У него диагностировали COVID-19. Постепенно состояние главы ФФБ ухудшилось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, это не помогло и вечером 19 июля он умер.

Коронавирус также выявили и у жены Салинаса, однако у нее заболевание протекает без видимых симптомов. Свои соболезнования в том числе выразили и федерации футбола Аргентины и Бразилии, изобразив траурные ленточки на своих эмблемах.

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