От коронавируса умер тренер сборной Сербии и Черногории по футболу, призер чемпионата Европы

Илия Петкович также имел сопутствующее заболевание, что усугубило ситуацию

Печальное известие пришло из Сербии, где одной жертвой коронавируса стало больше. На 74-м году жизни умер бывший футболист и тренер Илия Петкович. У специалиста была также язва желудка, что ослабило его организм. Поэтому Петкович не смог побороть коронавирусную инфекцию. А недавно звездный сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом.

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Илия Петкович выступал за сборную Югославии в 1960-70-х годах и завоевывал с командой серебряные медали чемпионата Европы 1968 года. В 1974 году он принимал участие в чемпионате мира. Международная федерация футбола выразила соболезнования родственникам умершего.

В качестве тренера Петкович работал с греческим "Арисом", швейцарским "Серветтом", клубами Китая, Кореи, Японии, Катара. Возглавлял сборную Югославии в 2000-2001 гг., а уже Сербии и Черногории – в 2003-2006 гг.

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Вчера стало известно, что после визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирус.

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