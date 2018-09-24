От криптовалюты до виртуальной реальности в спорте: "Шахтер" начал прием заявок от стартапов

Сегодня, 18:01

До 16 ноября принимаются заявки для участия в первом акселераторе спортивных стартапов в Украине

&quot;Шахтер&quot; в партнерстве с HYPE Sports Innovation объяилт о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов
"Шахтер" в партнерстве с HYPE Sports Innovation объяилт о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов

Чемпион Украины "Шахтер" в партнерстве с HYPE Sports Innovation объяилт о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов в Украине. "Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту "Шахтера". Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation", – говорится на сайте "горняков".

"Шахтер" приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах спорта. Основные направления:

  • AR/VR (расширенная и виртуальная реальность), "умные стадионы"
  • Взаимодействие с болельщиками
  • Электронный/фэнтези-спорт, электронная коммерция
  • Физическое состояние игроков
  • Медиа и вещание
  • Мастерство игроков и коучинг
  • Технологии биометрического спортивного анализа
  • Ставки
  • Криптовалюта в спорте
  • Производительность молодых игроков

Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.

Ранее мы рассказывали о том, какие стартапы будет искать "Шахтер" в Украине.
Шахтер Донецк, стартапы

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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