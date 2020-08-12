От Малиновского ждут гол Неймару: прогноз на первый четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня за путевку в полуфинал самого престижного еврокубка в Лиссабоне поспорят "Аталанта" и "ПСЖ"

Сегодня в Лиге чемпионов определится первый полуфиналист. В Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" сойдутся итальянская "Аталанта", цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский, и чемпион Франции "ПСЖ" с самым дорогим игроком в истории футбола Неймаром (222 млн евро). Начало поединка в столице Португалии – в 22:00 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время, предусмотрены дополнительные таймы и серия пенальти. Смотреть "Аталанта" – "ПСЖ" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

Прогноз на матч "Аталанта" – "ПСЖ"

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Фаворитом матча на "Эштадиу да Луж" 12 августа называют парижан. На победу "ПСЖ" в основное время установлен коэффициент 1.89, на ничью – 4.05, на победу "Аталанты" – 3.80. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш "ПСЖ" 51%, ничья 24%, выигрыш "Аталанты" 25%.

Что касается выхода в полуфинал Лиги чемпионов с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на успех "ПСЖ" можно сделать ставку с коэффициентом 1.50 (вероятность прохода – 64%), а на "Аталанту" – с коэффициентом 2.62 (36%).

При этом аналитики прогнозируют весьма результативный поединок, ожидая в основное время три гола и более (коэффициент – 1.52).

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Шансы украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского на гол оцениваются как весьма высокие. По котировкам, он – пятый претендент на то, чтобы забить (2.80), после игроков "ПСЖ" Неймара (2.10) и Икарди (2.20), а также своих одноклубников Сапаты (2.25) и Мурьеля (2.50).

"Аталанта" – "ПСЖ": сравнение от Transfermarkt

Напомним, что в 1/8 финала "Аталанта" не оставила камня на камне от "Валенсии". Дома итальянский клуб выиграл 4:1, а в гостях взял верх с результатом 4:3 благодаря покеру Йосипа Иличича. Словенец стал первым в истории игроком, которому удалось забить четырежды в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов. Правда, в Португалию Иличич из-за депрессии даже не приехал. Как мы писали ранее, одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь словенец хочет вообще бросить футбол.

Смотрите, как "Аталанта" дошла до 1/4 Лиги чемпионов

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