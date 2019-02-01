От Манора до Матадора: кто пополнил украинские клубы во время зимней паузы

Дебют Соломона за "Шахтер": два матча в день, гол и ассист, единственный новичок "Динамо" пока "молчит"

Манор Соломон. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

От Манора до Матадора: кто пополнил украинские клубы во время зимней паузы Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40c/922/5c540c922dc10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40c/922/5c540c922dc10.jpg 2019-02-01T11:10:00+02:00 Футбол Дебют Соломона за "Шахтер": два матча в день, гол и ассист, единственный новичок "Динамо" пока "молчит"

Вчера за "Шахтер" дебютировал самый дорогой новичок УПЛ нынешнего межсезонья – 19-летний израильский вингер Манор Соломон. И сделал это ярко. Тренерский штаб "горняков" на сборах в Белеке решил провести сразу два спарринга в один день: в 10:00 с датским "Хобро", в 16:00 с польским "Лехом".

Против датчан Соломон вышел в старте и отыграл 70 минут. Было видно, что у парня много сил и желания. Манор быстро двигался и быстро мыслил. На своем левом фланге он несколько раз уходил на рывке от защитников и зряче "грузил" мяч к воротам. Партнеры не всегда откликались, но это вопрос сыгранности. И с ним на поле были в основном футболисты не первого состава "оранжево-черных". Если пробьется в основу – с Тайсоном и Мораесом сыграться будет проще, те реагируют быстрее. Сил у Манора хватало не только на рывки с мячом, но и на прессинг – он совершил несколько отборов вблизи штрафной соперника.

А вот другой зимний новичок "Шахтера" – центрбек Валерий Бондаренко – покинул поле досрочно: в середине первого тайма получил травму и попросил замену. О серьезности повреждения пока не сообщается. У "Хобро" "горняки" выиграли 2:1, забивали Коваленко – дальним ударом в "девятку" – и Мораес – замкнул штангу после скидки Степаненко.

А уже в матче с "Лехом" Соломон добавил в свою игру любимое тренерами слово "реализация". Вышел на замену на 74-й минуте и успел оформить гол+пас! На 84-й минуте принял мяч недалеко от вратарской, перед ним маячили два игрока "Леха", но Манор быстро сместился и пробил в дальний угол – его первый гол за "Шахтер" в неофициальном матче. А на 90-й израильтянин слева выкатил мяч под голевой удар Кайоде – победа "горняков" 3:0 (еще один гол в первом тайме забил Мораес, ну кто же еще).

ПОКА ТОЛЬКО СОЛЬ."Динамо" этой зимой приобрело центрфорварда, вопрос с которым стоял очень остро, и Франа Соля сразу стали наигрывать в основе на матчи ЛЕ с "Олимпиакосом". Беседин вылетел надолго (3 месяца), альтернативой на позицию остаются Русин (2 гола в спаррингах) и Супряга. Чем Соль лучше? Испанец очень старается, часто себя предлагает, хорошо ассистирует, но пока – а это то, для чего его брали – не забивал. Шансов, правда, было мало, да и партнеры еще не нацелены лишь на него одного, как это было у Франа в Голландии. Что касается игровых преимуществ Франа над конкурентами, можно сказать, что он лучше обращается с мячом и тактически подкован, оттягивая на себя защитников и оставляя свободные зоны. Да, он не такой напористый, как Беседин, и не такой скоростной, как Супряга, но однозначно опытнее.

БЕЗ "НАКОНЕЧНИКА". Осенью Владимир Шаран неоднократно говорил, что "Александрии" недостает забивного нападающего. Но команду пока пополнили лишь опорник Дедечко и латераль Лучкевич. Приезжали на просмотр и два форварда – бразилец Чуби и словак Шранц. Но провели лишь по тайму в спарринге против "Ботева" (0:2), после чего покинули команду.

НЕМАНЬЯ И БЫВШИЕ. "Заря" продолжает усиливаться своими бывшими игроками. Подписали контракты с центрбеком Белым, опорником Чайковским и форвардом Будковским. Всех их тренер Вернидуб хорошо знает, вся троица бралась под основу. Правда, у Будковского будет серьезный конкурент – молодой серб Неманья Иванович. Он не такой фактурный, как Филипп, но не уступает ему в остроте. Уже успел открыть счет голам за "Зарю" – в спарринге с "Войводиной" (1:2).

БАЛКАНСКИЙ ВЕКТОР. У "Ворсклы" зимой две покупки. Заглянули на балканский рынок и приобрели серба Тодора Петровича (24 года), опорного хава, и хорвата Эдина Шехича (23), способного сыграть на флангах или под нападающим. По матчу с "Младостью" (1:0) рано говорить, что кто-то из них сразу готов залезть в основу.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА. "Десна" усилила проблемные позиции игроками, имеющими немалый опыт в УПЛ. Пришли левый защитник Немчанинов, опорник Богданов и форвард Сергийчук. И, судя по турецким спаррингам, все они в порядке. Сергийчук имел пару неплохих моментов в игре с "Ольборгом" (0:1), а в товарняке с "Приштиной" (1:0) хотя и не реализовал выход один в один, но затем заработал опасный штрафной, после которого черниговцы забили. А Богданов напомнил, что является мастером стандартов – положил красавец-гол со штрафного в ворота "Младости" (1:1).

"НЕ ГОРИТ". Единственная команда УПЛ, в которой, похоже, не будет новичков – "Мариуполь". "Даже на просмотр никто не приезжал, – поделился с нами пресс-атташе азовцев Александр Стельмах. – Почему так? Нет особо "горящих" позиций. Правда, шел разговор о нападающем, но пока тихо".

ЛИПА ДЛЯ "ЛЬВОВА". На сборе в Турции, где сейчас "Львов", находится целая группа потенциальных новичков. И все они представляют Бразилию. Подписали пока одного – атакующего полузащитника Луиса Велозу, которого наставник Юрий Бакалов называет просто: Липа. Новичок, до этого легионеривший в Японии, очень техничен, правда, "одноногий" – все делает только левой. Но с мячом на ты и, судя по всему, хорошее подспорье для форварда Бруно. Креатива Велозу игре "Львова" явно добавит: он может и сам накрутить нескольких оппонентов, отдать последний пас, да и штрафные в предыдущих клубах исполнял изрядно. В общем, очень интересный экземпляр.

МАТАДОР.Главное приобретение "Олимпика" – сенегальский форвард Матар Дийе (или просто Матар), прежде игравший в низших лигах Италии. 21-летний нападающий – быстрый, техничный, отлично цепляется за мяч. И легко вписался в игру команды. Матар хорош не только в завершении, но и в подыгрыше. Так, в спарринге с "Кайсаром" (3:1) именно он начал две первые голевые атаки дончан, а в поединке с "Работничками" (3:1) уже сам красиво забил: приняв мяч за спинами защитников и легко переиграв вратаря в ближнем бою.

ЭССЬЕН, ИЛИ ГОДВИН. "Карпаты" традиционно свой взор направили на легионеров. Пока никого не купили, но взяли в аренду 20-летнего камерунца Мартина Хонгла. Выступал за "Гранаду" и успел дебютировать в Ла Лиге. Позже побывал даже в самой "Барселоне", однако выступал за вторую команду. По амплуа – защитник, но в последнем спарринге с "Ягеллонией" наставник "Карпат" Фабри Гонсалес использовал его в центре поля. Фактурный игрок, и никак не скажешь, что ему 20 лет. Внешне напоминает чем-то молодого Майкла Эссьена. А для "Карпат" может стать новым Самсоном Годвиным, который десять лет пылил во Львове.

Сенегальский новичок "Олимпика": "О Папа Гуйе вообще не слышал"

"Честно говоря, практически ничего не знал об Украине до того, как приехал в Киев. Когда появился вариант с переходом в "Олимпик", зашел в интернет, начал искать информацию, – рассказал "Сегодня" сенегальский новичок "Олимпика" Матар Дийе. – Оказалось, что Украина – большая страна, больше Италии. Чемпионат здесь высокого уровня, мне интересно попробовать свои силы в нем".

- Самый известный сенегалец украинского футбола – Папа Гуйе. Знаешь его?

- Если честно, даже не слышал о таком футболисте.

- Ну а кто твой кумир из центрфорвардов? На кого стараешься равняться?

- Мне очень нравится Ромелу Лукаку. Очень быстрый и мощный форвард, и тоже левоногий, как и я. Из сенегальцев больше всего симпатизирую Демба Ба.

- Шуточный вопрос. Когда узнал, что тобой интересуется "Олимпик", не подумал, что речь идет о Марселе или Лионе?

- Ха-ха, конечно нет. Несмотря на то что донецкий "Олимпик" менее известный клуб, чем его французские братья, здесь очень высокая организация работы. Надеюсь, помогу "Олимпику" пробиться в еврокубки!

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