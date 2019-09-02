От Роналду до тренера Зинченко: ФИФА назвала финалистов награды The Best FIFA Football Awards

ФИФА опубликовала полный список финалистов награждения лучших в 2019 году The Best FIFA Football Awards. Окончательный список был обнародован на знаменитом стадионе "Сан Сиро" в Милане. Церемония вручения пройдет 23 сентября в легендарном оперном театре Ла Скала в Милане.
Напомним, что в прошлом году впервые с 2008 года лучшим игроком года был признан не Месси и не Роналду. Лучшим футболистом года признали капитана сборной Хорватии.
Все финалисты The Best FIFA Football Awards
Лучший игрок ФИФА:
- Криштиану Роналду ("Ювентус")
- Лионель Месси ("Барселона")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
Лучшая женский игрок ФИФА:
- Люси Бронз ("Лион")
- Алекс Морган ("Орландо Прайд")
- Меган Рапино ("Рейн")
Лучший тренер ФИФА:
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
- Юрген ("Ливерпуль")
- Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм")
Лучший тренер ФИФА женских команд:
- Джилл Эллис (сборная США)
- Фил Невилл (сборная Англии)
- Сарина Вигман (сборная Голландии)
Награда болельщикам ФИФА:
- Сильвия Греко (Бразилия)
- Болельщики сборной Голландии на чемпионате мира среди женщин
- Хусто Санчес (Уругвай)
Лучший вратарь ФИФА:
- Алиссон ("Ливерпуль")
- Эдерсон ("Манчестер Сити")
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
Лучший вратарь ФИФА среди женщин:
- Кристиан Эндлер ("Париж Сен-Жермен")
- Хедвиг Линдал ("Челси"/"Вольфсбург")
- Сари ван Венендал ("Арсенал"/"Атлетико")
Награда ФИФА имени Ференца Пушкаш:
- Лионель Месси ("Бетис" – "Барселона", 17 марта 2019 года)
- Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт" – "Расинг", 10 февраля 2019 года)
- Даниэль Жори ("Дебрецен" – "Ференцварош", 16 февраля 2019 года)
ФИФА назвала претендентов на лучший гол года
Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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