От Роналду до тренера Зинченко: ФИФА назвала финалистов награды The Best FIFA Football Awards

/ Фото: FIFA.com

ФИФА опубликовала полный список финалистов награждения лучших в 2019 году The Best FIFA Football Awards. Окончательный список был обнародован на знаменитом стадионе "Сан Сиро" в Милане. Церемония вручения пройдет 23 сентября в легендарном оперном театре Ла Скала в Милане.

Напомним, что в прошлом году впервые с 2008 года лучшим игроком года был признан не Месси и не Роналду. Лучшим футболистом года признали капитана сборной Хорватии.

Все финалисты The Best FIFA Football Awards

Лучший игрок ФИФА:

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Лионель Месси ("Барселона")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Лучшая женский игрок ФИФА:

Люси Бронз ("Лион")

Алекс Морган ("Орландо Прайд")

Меган Рапино ("Рейн")

Лучший тренер ФИФА:

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Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

Юрген ("Ливерпуль")

Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм")

Лучший тренер ФИФА женских команд:

Джилл Эллис (сборная США)

Фил Невилл (сборная Англии)

Сарина Вигман (сборная Голландии)

Награда болельщикам ФИФА:

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Сильвия Греко (Бразилия)

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Хусто Санчес (Уругвай)

Лучший вратарь ФИФА:

Алиссон ("Ливерпуль")

Эдерсон ("Манчестер Сити")

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

Лучший вратарь ФИФА среди женщин:

Кристиан Эндлер ("Париж Сен-Жермен")

Хедвиг Линдал ("Челси"/"Вольфсбург")

Сари ван Венендал ("Арсенал"/"Атлетико")

Награда ФИФА имени Ференца Пушкаш:

Лионель Месси ("Бетис" – "Барселона", 17 марта 2019 года)

Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт" – "Расинг", 10 февраля 2019 года)

Даниэль Жори ("Дебрецен" – "Ференцварош", 16 февраля 2019 года)

ФИФА назвала претендентов на лучший гол года

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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