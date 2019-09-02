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От Роналду до тренера Зинченко: ФИФА назвала финалистов награды The Best FIFA Football Awards

2 сентября, 14:48

Церемония вручения пройдет 23 сентября в Милане

/ Фото: FIFA.com

ФИФА опубликовала полный список финалистов награждения лучших в 2019 году The Best FIFA Football Awards. Окончательный список был обнародован на знаменитом стадионе "Сан Сиро" в Милане. Церемония вручения пройдет 23 сентября в легендарном оперном театре Ла Скала в Милане.

Напомним, что в прошлом году впервые с 2008 года лучшим игроком года был признан не Месси и не Роналду. Лучшим футболистом года признали капитана сборной Хорватии.

Все финалисты The Best FIFA Football Awards

Лучший игрок ФИФА:

  • Криштиану Роналду ("Ювентус")
  • Лионель Месси ("Барселона")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Лучшая женский игрок ФИФА:

  • Люси Бронз ("Лион")
  • Алекс Морган ("Орландо Прайд")
  • Меган Рапино ("Рейн")

Лучший тренер ФИФА:

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  • Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
  • Юрген ("Ливерпуль")
  • Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм")

Лучший тренер ФИФА женских команд:

  • Джилл Эллис (сборная США)
  • Фил Невилл (сборная Англии)
  • Сарина Вигман (сборная Голландии)

Награда болельщикам ФИФА:

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
  • Сильвия Греко (Бразилия)
  • Болельщики сборной Голландии на чемпионате мира среди женщин
  • Хусто Санчес (Уругвай)

Лучший вратарь ФИФА:

  • Алиссон ("Ливерпуль")
  • Эдерсон ("Манчестер Сити")
  • Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

Лучший вратарь ФИФА среди женщин:

  • Кристиан Эндлер ("Париж Сен-Жермен")
  • Хедвиг Линдал ("Челси"/"Вольфсбург")
  • Сари ван Венендал ("Арсенал"/"Атлетико")

Награда ФИФА имени Ференца Пушкаш:

  • Лионель Месси ("Бетис" – "Барселона", 17 марта 2019 года)
  • Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт" – "Расинг", 10 февраля 2019 года)
  • Даниэль Жори ("Дебрецен" – "Ференцварош", 16 февраля 2019 года)

ФИФА назвала претендентов на лучший гол года

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Сегодня|Спорт

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