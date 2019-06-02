От секс-рекламы до ошибки Почеттино: семь самых ярких фишек финала Лиги чемпионов

Дмитрий Литвинов дал свое обоснование пенальти, решившего судьбу матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

В субботу, 1 июня, "Ливерпуль" убедительно выиграл финал Лиги чемпионов, забив в ворота "Тоттенхэма" по мячу в каждом из таймов мадридского поединка. На второй минуте отличился Мохамед Салах, а за три минуты до конца основного времени точку в матче поставил вышедший на замену Дивок Ориги. Обозреватель Дмитрий Литвинов – о семи самых ярких фишках игры, принесшей "Ливерпулю" шестой по счету титул лучшей команды Европы.

Минута молчания в начале игры

В середине 2000-х Хосе Антонио Рейес считался одним из перспективнейших атакующих игроков Европы. Он рано ворвался в основу "Севильи", в 2004-м успел стать частью великого "Арсенала", который провел сезон без поражений в премьер-лиге, а в 2006-м съездил на чемпионат мира, первый и, как казалось, далеко не последний для него. Увы, но после 2006-го Рейес за сборную не играл, пропустив все победные для испанцев турниры. Годичная аренда в "Реал", где он забил чемпионские голы в последнем туре сезона 2006/07, выступления за "Атлетико", которому он забил эти самые голы, годы в "Севилье" – все это круто и принесло футболисту рекордные 5 побед в Лиге Европы, но ожидали от него большего.

1 июня 2019 года 35-летний – 36 ему исполнилось бы 1 сентября – Рейес разбился в автокатастрофе. УЕФА объявил в его честь минуту молчания, напомнив о финале Лиги чемпионов-2002, когда матч стартовал с той же минуты, но в честь Валерия Лобановского. У Фернандо Льоренте и Альберто Морено, поигравших с Рейесом в "Севилье", стояли слезы в глазах. А сама атмосфера матча, который должен быть главным праздником футбола за год, была непривычно тяжелой.

Быстрый гол

Возможно, именно эта атмосфера и повлияла на опытнейшего центрхава "шпор" Муссу Сиссоко. Иначе сложно объяснить его детскую ошибку, случившуюся уже на 24-й секунде игры, когда в отставленную руку чемпиона мира 2018 года попал Садио Мане. Футболисты "Тоттенхэма" наверняка разбирали перед игрой манеру судейства словенца Дамира Скомины, который уже отметился в этой Лиге чемпионов пенальти в схожей ситуации в ворота "ПСЖ", игравшего с "Манчестер Юнайтед". Да, мяч попал и в грудь, и в руку Муссе, но если бы хавбек спрятал руки за спину, как это делают в подобных ситуациях уже несколько лет практически все защитники, то это пункта не было, а сценарий матча наверняка носил бы другой характер. А так Салах в отсутствие штатного пенальтиста "Ливерпуля" Милнера реализовал 11-метровый – и "красные" повели в счете. Стоит отметить, что если бы Льорис задержался в центре ворот на долю секунды дольше, то почти наверняка мяч попал бы в него. Сам же гол стал вторым самым быстрым в финалах Лиги чемпионов, быстрее забивал лишь Паоло Мальдини в 2005-м – тогда пострадавшим был как раз "Ливерпуль".

Ошибочная ставка Почеттино на Кейна

В такой ситуации в первую очередь было интересно, сыграет ли выбранный вариант Почеттино с Кейном в основе. Харри не играл с 9 апреля и всезнающие статистические службы подсчитали, что после травм форвард набирает свою лучшую форму не так быстро, как другие суперзвезды. Разбиравший игру Жозе Моуриньо сказал, что сила Кейна в оптимальной форме – в том, что он больше, чем чисто центрфорвард. "Харри обычно отходит назад и комбинирует с партнерами, ничего такого мы сегодня не видим", – португальца можно считать тренером, находящимся на спаде, но игру он понимает все еще на топовом уровне. Кейн был статичен и малозаметен весь матч, заставляя задуматься: не лучше ли было бы довериться Моуре, сделавшему хет-трик против "Аякса" и вытащившему "шпор" в финал? Лукас вышел на поле только во втором тайме и именно после этого "Тоттенхэм" и выдал свой лучший отрезок матча.

Девушка на поле

Едва ли не самым ярким событием первого тайма после безумного старта стал забег на поле Кинси Волански. Американская модель прорвалась на поле на 18-й минуте, демонстрируя всем стильный купальный костюм с рекламой сайта секс-розыгрышей, принадлежащего ее парню. Самое интересное, что сам парень, россиянин Виталий Задорецкий, уже как-то отметился похожей выходкой, выбежав на поле во время финальной игры чемпионата мира 2014 года. Поверить, что службы охраны двух крупнейших турниров мира так опростоволосятся – сложно, поверить, что секьюрити оставит в дураках парочка влюбленных – еще сложнее. Но дело того стоило – на инстаграм Кинси за неполные сутки после забега подписалось несколько сотен тысяч новых пользователей.

Мощнейшее выступление центрбеков "Ливерпуля"

Столь ярким забег модели стал еще и потому, что "Ливерпуль" до перерыва показал мастер-класс на тему, как сушить игру, когда ведешь в счете. А Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип просто выжигали все живое перед штрафной Алисона Бекера. Особенно удивительно выглядело солидное выступление камерунца, который сильно спрогрессировал по ходу сезона в "Ливерпуле". Начинавшему как опорный хавбек футболисту во время выступлений в Германии нередко не хватало позиционной грамотности, но в Англии он действительно здорово прибавил.

Впрочем, порой кажется, что рядом с таким партнером как нынешний ван Дейк, мощно выглядел бы и автор этих строк, и любой из читателей. Голландец получил награду лучшего игрока сезона в премьер-лиге и на данный момент у подавляющего большинства букмекеров идет вторым в котировках на будущего обладателя "Золотого мяча". Первым остается Месси, но если ван Дейк не сбавит оборотов, то возможно все. В конце концов, именно ван Дейк сотоварищи оставили аргентинца без финального матча на мадридском "Ванда Метрополитано". А сам Вирджил, по данным службы статистики Opta, уже 64 матча не позволяет соперникам обвести его – серия в 64 матча длится с марта 2018 года.

Давление "Тоттенхэма" во втором тайме

Впрочем, во втором тайме порой даже ван Дейк с Матипом не могли предотвратить опасные удары соперника. Дважды бил Деле Алли, но сначала с его подсечкой справился Алисон, а затем сам англичанин с пары метров пробил головой выше ворот. Сон и Моура в течение нескольких секунд проверяли бразильского голкипера "Ливерпуля" – тот справился с обоими выстрелами. Мощнейший выстрел Эриксена со штрафного в дальний угол – снова Алисон. Бразильский голкипер поймал кураж, а после окончания игры стало известно, что у него в эти дни дополнительная мотивация – вратарь прямо на поле пообщался по видеосвязи с женой, которая вот-вот должна родить второго ребенка и не могла присутствовать на матче.

Гол в концовке все-таки состоялся, вот только был забит в ворота "Тоттенхэма". Угловой, неразбериха при попытках защитников вынести мяч – и четкий удар Ориги к дальний угол. Бельгиец, ставший героем полуфинальной дуэли с "Барселоной", в этот раз появился лишь во втором тайме, но проведенного времени ему хватило, чтобы снова запомниться. Сам же "Ливерпуль" хоть временами и гнулся под натиском "шпор", но не ломался. "Тоттенхэм" еще успел проверить Алисона парой ударов в концовке, но было понятно, что даже с обилием камбэков в этом сезоне мерсисайдцы своего в этот вечер не отдадут.

90 минут Салаха как символ реванша "Ливерпуля"

Единственным игроком из стартовой тройки нападения "Ливерпуля", проведшим все 90 с гаком минут, стал Мохамед Салах. Египтянин, досрочно завершивший киевский финал с "Реалом" после столкновения с Серхио Рамосом, как и Кейн, еще не набрал привычную форму после травмы. Однако его повреждение было менее серьезным и Салах успел сыграть пару матчей до финала. Символично, что именно на его счету и оказался победный гол – человек, который на ответную игру с "Барселоной" пришел на матч в футболке с подписью "Никогда не сдавайся" заслужил это.

Как заслужил победу и весь "Ливерпуль". После того, как "красные" набрали 97 очков в чемпионате, но этого хватило лишь для второго места, можно было бы сломаться психологически. После того, как Юрген Клопп проиграл 6 последних финалов в своей карьере, немец мог бы начать ошибаться под давлением – как ответственности до игры, так и "Тоттенхэма" во время матча. Однако они выстояли – и, возможно, уже в следующем сезоне прервут пока что 29-летнюю серию из отсутствия побед в чемпионате. А даже если не смогут, то попробуют снова – ведь эта команда, как и его главная звезда, как и его главный тренер, никогда не сдаются. И, вероятно, именно совет всегда верить в то, что будет следующая попытка, Клопп сказал Почеттино, с которым обнялся в последние секунды встречи. Встречи, которая принесла "Ливерпулю" титул победителя самого безумного сезона в истории Лиги чемпионов.

Как мы писали ранее, в сеть попало видео объятий капитана "Ливерпуля" с больным раком отцом после выигрыша ЛЧ. На эти кадры невозможно смотреть без слез.

Кроме того, был назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Наряду с трофеем мерсисайдцы получат от УЕФА беспрецедентные призовые – 113 миллионов евро.

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