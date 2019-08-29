От Селезнева до Хачериди: сборная безработных звезд украинского футбола

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Близится к закрытию летнее трансферное окно. Но даже когда "форточка" захлопнется, смогут подписывать контракты с клубами футболисты, являющиеся свободными агентами. При желании из украинских игроков с этим статусом сейчас можно собрать 2-3 неплохие команды. "Сегодня" составили свой вариант символической сборной безработных звезд украинского футбола – от Евгения Хачериди до Евгения Селезнева.

При этом суммарная оценочная стоимость свободных агентов, которых клубы могут взять бесплатно, составляет 5,4 миллиона евро. Самый дорогой в ней – Хачериди (1,75 млн евро). А Селезнева, к примеру, портал Transfermarkt оценивает в 400 тысяч евро.

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Отметим, что некоторые футболисты, попавшие в символическую сборную безработных, находятся не у дел уже не первый сезон. Так, Владимир Приемов не играет с прошлого года, а Андрей Пилявский – с позапрошлого. Хотя последний вполне мог бы сейчас выступать в УПЛ.

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"Андрей прошел с нами сборы и был нашим потенциальным новичком, – рассказал "Сегодня" гендиректор "Колоса" Евгений Евсеев. – Но возникли проблемы с заявкой. У нас нет собственных воспитанников, а значит мы могли заявить на чемпионат только 21 игрока. И, чтобы взять в команду Пилявского, пришлось бы убирать кого-то из наших защитников. А вы знаете нашу принципиальную позицию: те игроки, которые завоевали право играть в УПЛ, должны играть. По этой причине мы не особо смотрели в сторону свободных агентов. Ну и плюс Пилявский на сборах получил небольшую травму, неделю пропустил".

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Кстати, из разговора с гендиректором "Колоса" мы узнали, что с коваливцами сейчас тренируется экс-защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Сергей Люлька, получивший статус свободного агента этим летом. "Он сейчас с нами занимается. Но это не просмотр, он просто поддерживает с нами форму, – рассказал Евгений Евсеев. – У нас такое вообще не практикуется, чтобы кто-то приходил со стороны: команда есть команда. Но тут пошли парню навстречу".

Как сообщалось ранее, Хачериди рассказал, за кого он точно не будет играть. На вопрос, нет ли у него желания примкнуть на время к какой-то аматорской команде, Женя отрезал: "Нет, с аматорами играть не хочу".

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