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"От Шевченко несло рыбьим жиром. Он мазался им от сглаза": откровения экс-игрока сборной России

4 октября, 10:49

Бывший футболист российской сборной Варламов раскрыл неизвестные детали легендарного поражения от украинцев

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: AFP

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Бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Варламов поделился воспоминаниями о выездном матче с Украиной в 1998 году, который завершился легендарной победой украинской команды, возглавляемой тогда Йожефом Сабо, со счетом 3:2.

"Чем запомнился тот матч в Киеве? Мне показалось, что от Шевченко несло рыбьим жиром, – заявил Евгений Варламов. – Говорили, что им мажутся от сглаза. Я этот запах с детства запомнил – блевал от него. Может, форму жиром пропитали, не знаю, но пахло только от Андрея. Запомнилось еще, как встречали в Киеве… На предыгровой разминке мы упали на колени, а с трибун несется: "Вот так и стойте!"

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"Установка на матч тоже была оригинальная. Бышовец давал ее шёпотом, потому что опасался прослушки в отеле, – добавил Евгений Варламов. – Еще и при шипящем на полную громкость телевизоре! Нас в Новогорске много инструктировали по этой игре, поэтому в Киеве теория была только командная. Мне Анатолий Федорович ещё раз про Шевченко напомнил. Я за овальным столом поближе к Бышовцу сидел и всё слышал, а Минько как раз возле телевизора! Выходим из комнаты в коридор, Валера спрашивает: "А где я играю?" Смешно было"

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Отметим, что накануне появилась информация о том, что Шевченко согласился возглавить "Милан" на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

Сербия, Литва, Нигерия – обзоры последних матчей сборной Украины под руководством Шевченко

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная России Евгений Варламов

Источник: Championat.ru

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