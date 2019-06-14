Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

От скромности не умрет: Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году

14 июня, 22:27

Португалец поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал борьбу за трофеи в новом сезоне

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP

Лидер итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги успешного сезона в клубе и сборной. Португалец поблагодарил своих болельщиков в Италии и по всему миру, а также перечислил все свои достижения в 2019 году. Напомним, в дебютном сезоне с "Ювентусом" Роналду завоевал три национальные трофеи, а вместе со сборной победил в Лиге наций.

Читайте также

"Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и еще три титула!

Я благодарю всех поклонников "Ювентуса" за то, как меня приветствовали в Италии! Вы очень важная часть наших побед! Спасибо всем моим поклонникам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться еще одной исторической победы для Португалии! У тебя всегда будет особое место в моем сердце!

Лично я никогда не забуду замечательные моменты и новые рекордные достижения, которые у меня были в 2019 году:

  • Победа в Суперкубке Италии
  • Победа в Серии А, лучший игрок с 21 голами;
  • Победа в Лиги Наций и хет-трик в ворота Швейцарии;
  • Первый игрок, достигший 100 побед и 125 голов в Лиге чемпионов;
  • Первый игрок, который выиграет 10 титулов УЕФА;
  • Первый игрок, который забивал во всех финальных этапах национальных команд: чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок Конфедераций и Лига Наций;
  • Первый игрок, который забил в 10 последовательных этапах национальных команд с 2004 по 2019 год;

До скорой встречи! Вместе мы будем бороться за новые и удивительные завоевания! Я рассчитываю на вас!", – написал Роналду на своей странице в Instagram

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

Как Роналду три гола в Лиге наций забивал. Обзор матча Португалия – Швейцария:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Криштиану Роналду, Ювентус Турин, сборная Португалии

Вы сейчас просматриваете новость " От скромности не умрет: Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно имя топ-звезды, которую оставил за бортом своей свадьбы Серхио Рамос

Вчера, 19:38

Когда-то они были едва ли не лучшими друзьями в "Реале", а сейчас не хотят друг друга видеть

Быстрее Месси и Роналду: Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью

12 июня, 18:35

Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне

Неожиданно: Селена Гомес стала "королевой Instagram"

12 июня, 15:51

Публикации певицы получают наибольшее количество лайков

ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира

11 июня, 20:29

Тройку лидеров составили футболисты – Месси, Роналду и Неймар

УЕФА назвал лучшие голы Лиги наций: три первых места достались Роналду

10 июня, 20:06

Болельщики отдали предпочтение голам в исполнении звезды сборной Португалии

Роналду выиграл 30-й трофей в карьере, но не входит в топ-10: рейтинг самых титулованных игроков

10 июня, 14:34

Португалец выиграл 14 различных трофеев и становился чемпионом трех разных стран

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Мэр Днепра Филатов прокомментировал кадровое решение Зеленского

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа

Погиб Хосе Антонио Рейес

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

Вчера, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

Вчера, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Украина – Корея: букмекеры назвали фаворита в финале молодежного чемпионата мира

12 июня, 10:44

Вероятность победы украинцев в поединке за главный трофей турнира оценивают в 52 процента

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты всех матчей, таблицы, расписание

11 июня, 23:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и дошла там уже до финала

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь