От скромности не умрет: Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году
Португалец поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал борьбу за трофеи в новом сезоне
Лидер итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги успешного сезона в клубе и сборной. Португалец поблагодарил своих болельщиков в Италии и по всему миру, а также перечислил все свои достижения в 2019 году. Напомним, в дебютном сезоне с "Ювентусом" Роналду завоевал три национальные трофеи, а вместе со сборной победил в Лиге наций.
Читайте также
"Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и еще три титула!
Я благодарю всех поклонников "Ювентуса" за то, как меня приветствовали в Италии! Вы очень важная часть наших побед! Спасибо всем моим поклонникам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться еще одной исторической победы для Португалии! У тебя всегда будет особое место в моем сердце!
Лично я никогда не забуду замечательные моменты и новые рекордные достижения, которые у меня были в 2019 году:
- Победа в Суперкубке Италии
- Победа в Серии А, лучший игрок с 21 голами;
- Победа в Лиги Наций и хет-трик в ворота Швейцарии;
- Первый игрок, достигший 100 побед и 125 голов в Лиге чемпионов;
- Первый игрок, который выиграет 10 титулов УЕФА;
- Первый игрок, который забивал во всех финальных этапах национальных команд: чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок Конфедераций и Лига Наций;
- Первый игрок, который забил в 10 последовательных этапах национальных команд с 2004 по 2019 год;
До скорой встречи! Вместе мы будем бороться за новые и удивительные завоевания! Я рассчитываю на вас!", – написал Роналду на своей странице в Instagram
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.
Как Роналду три гола в Лиге наций забивал. Обзор матча Португалия – Швейцария:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " От скромности не умрет: Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно имя топ-звезды, которую оставил за бортом своей свадьбы Серхио Рамос
Когда-то они были едва ли не лучшими друзьями в "Реале", а сейчас не хотят друг друга видеть
Неожиданно: Селена Гомес стала "королевой Instagram"
Публикации певицы получают наибольшее количество лайков
ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Тройку лидеров составили футболисты – Месси, Роналду и Неймар
УЕФА назвал лучшие голы Лиги наций: три первых места достались Роналду
Болельщики отдали предпочтение голам в исполнении звезды сборной Португалии