От скромности не умрет: Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году

Португалец поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал борьбу за трофеи в новом сезоне

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Лидер итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги успешного сезона в клубе и сборной. Португалец поблагодарил своих болельщиков в Италии и по всему миру, а также перечислил все свои достижения в 2019 году. Напомним, в дебютном сезоне с "Ювентусом" Роналду завоевал три национальные трофеи, а вместе со сборной победил в Лиге наций.

"Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и еще три титула!

Я благодарю всех поклонников "Ювентуса" за то, как меня приветствовали в Италии! Вы очень важная часть наших побед! Спасибо всем моим поклонникам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться еще одной исторической победы для Португалии! У тебя всегда будет особое место в моем сердце!

Лично я никогда не забуду замечательные моменты и новые рекордные достижения, которые у меня были в 2019 году:

Победа в Суперкубке Италии

Победа в Серии А, лучший игрок с 21 голами;

Победа в Лиги Наций и хет-трик в ворота Швейцарии;

Первый игрок, достигший 100 побед и 125 голов в Лиге чемпионов;

Первый игрок, который выиграет 10 титулов УЕФА;

Первый игрок, который забивал во всех финальных этапах национальных команд: чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок Конфедераций и Лига Наций;

Первый игрок, который забил в 10 последовательных этапах национальных команд с 2004 по 2019 год;

До скорой встречи! Вместе мы будем бороться за новые и удивительные завоевания! Я рассчитываю на вас!", – написал Роналду на своей странице в Instagram

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

Как Роналду три гола в Лиге наций забивал. Обзор матча Португалия – Швейцария:

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