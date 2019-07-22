От Зинченко до Лунина: звездный рейтинг украинских легионеров

Мы разобрали, как футболисты провели лето и с какой ролью входят в сезон

Зинченко собрал в Англии все трофеи. Фото: Instagram

10 самых "жирных" клубов с нашими легионерами. Как они провели лето и с какой ролью входят в сезон. Критерием "жирности", в данном случае, мы взяли суммарную стоимость состава, по оценке Transfermarkt. И по 5-звездочной шкале оценили роль украинцев в команде.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ"

€1,24 млрд

Александр Зинченко 5*



Лето у Саши выходит очень насыщенным. Сначала он ярко отдохнул со своей девушкой Владой Седан в США и Мексике. Затем подписал новый, 5-летний контракт с "горожанами". "У него не только отличное первое касание и левая нога, это игрок, который сфокусирован на том, чтобы стать лучше. Молодой, голодный футболист, он идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию", - прокомментировал сделку спортдир "МанСити" Чики Бегиристайн. Зина сменил игровой номер с 35-го на 11-й. И именно он представил третий комплект формы "Сити". Сейчас украинец находится вместе с командой в азиатском турне. В новом сезоне Зинченко ожидает новое испытание — "горожане" за 12 млн евро подписали 22-летнего испанского левого защитника Анхелиньо, которого год назад продали "ПСВ" за 5,5 млн. А вот конкуренцию у Делфа Зина выиграл окончательно — англичанин в обмен на 9,5 млн отправился в "Эвертон".

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

"РЕАЛ"

€1,23 млрд

Андрей Лунин 2*



Став чемпионом мира в составе молодежной сборной, украинский голкипер отдохнул со своей девушкой в Турции, а после присоединился к "Реалу". Как и год назад, он отправился с командой в тур по Северной Америке. Мадридцы отдали "Расингу" в аренду Люку Зидана, но Лунин не хочет мириться с ролью третьего вратаря. Если Кейлор Навас покинет "Реал", Андрей станет дублером Куртуа, если же костариканец решит остаться, наш вратарь снова отправится в аренду. Его вновь рады видеть в "Леганесе", но "сливочные" хотят, чтобы он получил максимум игровой практики в Ла Лиге. Пока же Лунин признается, что уже гораздо больше матерится на испанском и тратит на жизнь приблизительно 6 тысяч евро в месяц.

"ВЕСТ ХЭМ"

€357 млн

Андрей Ярмоленко 4*

Серьезная травма ахилла, из-за которой он пропустил практически весь предыдущий сезон, наконец-то, в прошлом. Хавбек провел отпуск с семьей в Турции. А в июле вернулся к работе в общей группе "Вест Хэма" и начал играть, выйдя на поле впервые за восемь месяцев. В следующем сезоне на футболке Ярмоленко будет красоваться номер "7", доставшийся ему от Арнаутовича, который отправился на заработки в Китай. "Теперь я получил тот номер, под которым играю в сборной Украины, это счастливое число для меня. Надеюсь, он поможет мне хорошо играть за "Вест Хэм". Считайте, это новый трансфер для команды!" - говорит Андрей. Мануэль Пеллегрини, вероятно, серьезно рассчитывает на Ярмоленко, потому что клуб не покупает игроков на его позицию. Кстати, "молотобойцы" в Китае поучаствовали в турнире Asia Trophy 2019, и там Ярмоленко полчаса отыграл против Зинченко - "Вест Хэм" уступил "МанСити" – 1:4.

"АТАЛАНТА"

€255 млн

Руслан Малиновский 3*



Полузащитник со своей беременной женой Роксаной отдохнули на греческом острове Корфу, и в Бельгию они уже не вернулись. "Генк" не хотел отпускать украинца или же пытался увеличить цену его трансфера, нарушая договоренности с ним. Дошло даже до того, что Руслан отказался от тренировок с командой. В итоге бельгийцы продали его за 13,7 млн евро "Аталанте". Наш хавбек получил 5-летний контракт и годовую зарплату в 1 млн евро, что сделало его третьим игроком команды по оплате после Алехандро Гомеса и Дувана Сапаты. "Безусловно, это хороший трансфер под Лигу чемпионов, - говорит тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. - По стилю он отличается от наших центрхавов де Рона и Фройлера. Украинец может даже заменить Гомеса под нападающим". Исходя из этих слов, стабильная игровая практика в "Аталанте" Руслану не гарантирована, но мы знаем его как футболиста, способного выиграть любую борьбу. В новом сезоне Серии А ожидается украинское противостояние - недавно Евгений Шахов на правах свободного агента перебрался из ПАОК в "Лечче", которое вернулось в элиту.

"ШАЛЬКЕ"

€222 млн

Евгений Коноплянка 1*

Женя отдохнул в Греции, а теперь занимается поиском новой команды. На сборы с "Шальке" он не поехал. Варианты с клубами из России и Китая рассматривать отказался. Главные претенденты на Коно – "Бешикташ" и "Фенербахче". Правда, недавно президент первых обратился к владельцу вторых со словами: "Он не хочет играть в Турции, я много лет работал над его трансфером. Так что советую: не тратьте время". По информации немецкой прессы, не только турки желают заполучить украинца. В "Шальке" же рассчитывают заработать на продаже Коноплянки 10 миллионов евро и планируют принять решение относительно его судьбы в ближайшее время.

"ЗЕНИТ"

€174 млн

Ярослав Ракицкий 5*

Центрбек начинает сезон как однозначный игрок основного состава. Успел уже проиграть матч за Суперкубок России "Локомотиву" (2:3).

"АНДЕРЛЕХТ"

€114 млн

Евгений Макаренко 3*

28-летний хавбек в ожидании рождения второго ребенка. За брюссельцев не играл с декабря из-за травмы ахилла, форму обещает набрать к концу лета. Ходили слухи, что Макаренко покинет "Андерлехт", но футболист опроверг их после разговора с новым тренером команды Венсаном Компани, который заверил Евгения, что рассчитывает на него.

"БРЮГГЕ"

€109 млн

Эдуард Соболь 3*

Время отпуска защитник успел побывать на Лазурном берегу Франции, где сделал фото с новым тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом, а затем на греческом Миконосе. После двух сезонов аренд в чешских "Славии" и "Яблонце" этим летом Соболь перешел в "Брюгге", также на правах аренды из "Шахтера". По слухам, этому способствовали рекомендации Андрея Шевченко. В прошлом сезоне на левом фланге "черно-синих" не было стабильного игрока, там действовало несколько исполнителей. Так что у нашего футболиста есть все шансы стать основным, если впечатлит нового главного тренера Филипа Клемена, ставшего чемпионом с "Генком". Пока что у Соболя получается —

он отметился двумя ассистами в "товарняках".

"ГЕНТ"

85 млн

Роман Яремчук 4*

Роман Безус 3*

Игорь Пластун 3*

Трое украинцев "Гента" в соцсетях не хвастались фотографиями с пляжей, зато все они побывали в Украине и посетили свои родные города. Роман Яремчук снялся в рекламе новой формы "Гента", но ходят слухи, что летом он может оказаться в Турции, где к нему присматривается "Галатасарай". На сборах Яремчук регулярно забивает в "товарняках" и, если останется в Бельгии, в новом сезоне снова будет игроком основы. Забивает в спаррингах и Роман Безус. Игорь Пластун в товарищеских матчах играет регулярно и пытается убедить тренера давать ему больше игрового времени, чем в прошлом сезоне. Тем более, судьба приготовила их команде знатный подарок — они заменят дисквалифицированный "Мехелен" во втором квалифайнраунде Лиги Европы.

"ЛЕГАНЕС"

€69 млн

Василий Кравец 2*

Крайний защитник играет в Испании, а на отдых поехал в Турцию. "Леганес" выкупил у "Спортинга" контракт его конкурента аргентинского латераля Хонатана Сильвы, который ранее выступал за "пепинерос" на правах аренды и играл куда больше украинца. Есть информация, что в услугах Кравца заинтересована "Малага", выступающая в Сегунде. Яснее его судьба станет известна после недельных сборов команды в марокканском Танжере.

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