От Зозули до Зидана: им срочно нужно стать клиентами новой клиники Роналду

Звездный португалец открыл новый бизнес по трансплантации волос

Криштиану Роналду открыл клинику по трансплантации волос.

От Зозули до Зидана: им срочно нужно стать клиентами новой клиники Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/016/453/5c9016453b98d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/016/453/5c9016453b98d.png 2019-03-19T09:00:00+02:00 Футбол Звездный португалец открыл новый бизнес по трансплантации волос

Звезда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос. Алопеция – очень большая проблема, заявил во время открытия футболист. Его клиника призвана возвращать людям пышную шевелюру и уверенность в себе, хотя сам Роналду надеется, что его эта проблема не коснется.

Зато есть немало футболистов и тренеров, которые уже сегодня могут стать клиентами "клиники доктора Роналду".

Роман Зозуля

Залысины у форварда сборной Украины стали проявляться еще в раннем возрасте. Сначала он прикрывал их длинными прядями, но со временем смирился и оставил только кучерявый чубчик. Кстати, Роман даже был включен в рейтинг самых странных причесок Евро-2016. Тем не менее, вызов в сборную Украины после длительной паузы может заставить Романа привести свою голову в порядок, ведь хочется появиться на публике с элегантной прической.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан не стеснялся своей лысины во время игровой карьеры, с возрастом прическа, а точнее, ее отсутствие, только добавила французу элегантности. Сейчас Зизу вернулся на пост наставника "Реала", а вслед за ним на камбэк в Мадрид может решиться и Роналду. Почему бы в этом случае не задобрить тренера скидкой в клинике?

Уэйн Руни

В молодости Уэйн получил прозвище "Шрек" не только из-за внешнего сходства с мультяшным героем, у него была еще и похожая прическа. Не вытерпев насмешек от одноклубников, которые называли его Бобби Чарльтон (его прическа – это отдельная история), Руни обратился за помощью к специалистам и пересадил себе волосы с затылка. Тем не менее, время идет и проблемы с покровом головы снова напоминают о себе. Здесь не обойтись без дружественного визита в клинику давнего друга.

Арьен Роббен

Звездный ветеран "Баварии" начал терять волосы еще на заре своей карьеры. Первое время голландец скрывал залысины различными вариантами причесок, но затем плюнул на это дело и полностью побрился на лысо. Тем не менее, где-то в глубине души у него явно теплится надежда, что когда-нибудь он сможет пробежаться по полю с развивающимися волосами, как это проделывал его экс-партнер по клубу Анатолий Тимощук. Так зачем ждать? Бегом в клинику, тем более, что в Мадриде у Арьена остались знакомые.

Андрес Иньеста

Ветеран сборной Испании отправился доигрывать в Японию, а там совсем другие критерии красоты. Лысеющему мужчине тяжело привлечь внимание девушек, если ты не самурай. Выход есть, но для этого нужно обратиться к заклятому врагу из "Реала". Здесь Иньесте повезло – Роналду уже не играет в Мадриде, да и сам Андрес далек от "Барселоны".

Хосеп Гвардиола

А вот нынешнему наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле будет тяжело решиться посетить клинику Роналду. Гордый каталонец явно побрезгует услугами экс-звезды "Реала", да еще и в Мадриде. Но желанная шевелюра ведь так близко…

Алан Патрик

Полузащитник "Шахтера" в свое время красовался и модными когда-то дредами, и прической а-ля Леонтьев, но все же гены взяли свое. Сейчас бразилец бороздит поля Украины с лысеющей головой и рецепта от сей напасти не знает. Точнее, не знал. Сейчас бы воспользоваться паузой на матчи сбойных да метнуться на пару дней в Мадрид и сделать сюрприз своим одноклубникам. Хотя сейчас он чем-то похож на Ривалдо.

Дэвид Бекхэм

Поговаривают, проблемы с редеющими волосами повелись и у секс-символа миллионов Дэвида Бекхэма. Папарацци сфотографировали легендарного британца со спины и увидели на его голове лысое пятно, которое он пытается прикрывать густой челкой, зачесанной назад. Бэксу срочно нужно бежать в клинику к Роналду, пока изъяны внешнего вида не перенесли на недавно установленную статую. Тем более, что его уже разыграли, превратив памятник футболисту в урода.

Жервиньо

Ивуариец очень переживает из-за неидеальной прически и всеми силами пытается скрыть недостатки волос. Его коронная прическа – мелкие косички, которые покрывают голову по кругу, а на месте их удерживает широкая повязка. Но в пылу борьбу она иногда слетает и тогда лысина Жервиньо рискует ослепить всех соперников. Для их же блага было бы разумно скинуться на подарочный сертификат для игрока "Пармы" в салон Криштиану.

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