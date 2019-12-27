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"Отбитые фанаты писали, что я фашист": украинский футболист подвел итог скандала с "москальской рожей"

27 декабря, 10:02

Габовда таки покинул венгерский "Халадаш", но уверяет, что причиной стала трагедия в семье, а не пост в Instagram

Юрий Габовда

Юрий Габовда / Фото: Instagram

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Экс-защитник венгерского "Халадаша" украинец Юрий Габовда рассказал о последствиях своего Instagram-скандала перед июльским матчем против "Краснодара-2". Напомним, накануне той игре на странице футболиста в соцсети появилась запись: "Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!".

Из-за возникшего тогда резонанса украинца исключили из состава венгерского клуба на тот спарринг с россиянами. Хотя по горячим следам Габовда отрекся от поста о "москальской роже", заявив, что его страничку взломали.

"Был серьезный разговор со спортивным директором "Халадаша" после этого момента, – рассказывает сейчас Юрий Габовда. – За день до матча мне позвонили и сказали, что я не буду играть. Поднимался даже вопрос разрыва контракта, так как на почту клуба писали многие российские журналисты. Даже левые какие-то люди нашли адрес и писали – какие-то отбитые фанаты. Мол, я фашист, бандеровец и не имею права играть в команде. Просили рассмотреть этот вопрос. Но в клубе работают умные люди, которые все поняли и вошли в мое положение. Ничего такого, просто предупредили"

Габовда с женой и дочкой

Юрий Габовда и его жена Анна Видео: Instagram

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"Очень много пришло личных сообщений. В Instagram было 400-500 сообщений, пока я не заблокировал свою страницу. Даже номер мой где-то достали- поступили три звонка с российских номеров. 2-3 дня был большой кипиш. Какой-то российский сайт сделал запрос в УЕФА, но в организации им ответили, что не имеют никакого отношения к товарищеским матчам"

"Не было никакой проблемы, ее просто раздули, потому что она была выгодна. Поднимать такой вопрос даже в Государственной думе... Комментировали депутаты" – поражается Юрий Габовда

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Отметим, что в декабре Юрий Габовда покинул венгерский "Халадаш" и вернулся в Украину. "К сожалению, из-за смерти моего отца, для меня и моей семьи наступил сложный период. Я должен поехать домой и быть с родными", – заявил футболист.

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чемпионат России спарринг чемпионат Венгрии Юрий Габовда Халадаш

Источник: Sport Traveler

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