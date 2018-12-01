Отбор Евро-2020: как при жеребьевке будут "разводить" страны

2 декабря при жеребьевке УЕФА будет "разводить" страны по 4 критериям: войны, погода, дорога и хозяева финальной части. Украина фигурирует в двух "номинациях"

В воскресенье, 2 декабря, в Дублине состоится жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Среди прочих, своих соперников узнает и сборная Украины, которая попала при "посеве" во вторую корзину. По итогам жеребьевки будут сформированы 10 групп (пять – по пять команд, пять – по шесть). В финальный турнир выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Накануне мы провели опрос следи болельщиков на тему: Выберите лучшего соперника для Украины в отборе на Евро-2020.

Интересно, что при жеребьевке УЕФА будет "разводить" страны по четырем критериям: войны, погода, дорога и хозяева финальной части. Украина фигурирует в двух "номинациях". Рассмотрим подробнее каждый из критериев "развода".

Сборные хозяев Евро-2020

Не больше 2-х в одной группе

По случаю 60-летия чемпионатов Европы финальную часть в 2020-м решили распорошить по всему континенту: пройдет в 12 странах. Чтобы все сборные-хозяева имели шанс пройти отбор, хозяев будет не больше 2-х в одной группе. В финальную часть выходят победители и вторые места 10 групп.

Зимние страны

Не больше двух в одной группе

К местам проведения "с высоким и средним риском суровых зимних кондиций" УЕФА отнес и Украину. В списке — 10 стран, и мы среди них самая южная. Выглядит парадоксально: Украина — зимняя, а Дания со Швеций — нет.

"Какие критерии использовал УЕФА, нам не сообщали. Видимо, брали по среднемесячной температуре", — сказали "Сегодня" в ФФУ.

Первые матчи отбора — 21 марта, последние — 19 ноября. Похоже, УЕФА назначил "зимними" все страны, где в столицах среднемесячная температура в эти месяцы бывает 0 и ниже (добавив неожиданно "плюсовые" Фареры). Если брать данные за последние 30 лет по ноябрю, минимальная среднемесячная в Киеве была 0 градусов, а, например, в Стокгольме +1, Копенгагене +2.

"Политические столкновения"

Страны будут разведены по разным группам

"Политическими столкновениями" УЕФА мягко назвал военные конфликты. У Украины и России он продолжается с 2014 года — с аннексии Крыма и вторжения РФ на востоке нашей страны. Впрочем, футбольные сборные Украины и России в групповом раунде квалификации ЧЕ-2020 избежали друг друга сами: по рейтингу Лиги наций они в одной корзине жеребьевки.

Косовская война была 1998—1999: косовские албанцы с боями вышли из состава Югославии, которую тогда составляли Сербия и Черногория. Но оружие закопали неглубоко: например, в 2004, во время вспышки этнических погромов, погибли 11 косовских албанцев и 16 косовских сербов. Сейчас идут торговые войны: неделю назад косовары ввели 100-процентную пошлину на все товары из Сербии и Боснии. Украина суверенитет Косово не признает. Признают 109 из 192 стран-членов ООН (57%).

Война за Нагорный Карабах, этнически армянскую территорию Азербайджанской ССР, началась с обоюдных погромов в 1988. Соглашение о прекращении огня подписали в 1994. Но вооруженные столкновения не заканчиваются: два года назад прошла Четырехдневная война — с артиллерией, танками и авиацией.

Гибралтар был захвачен британцами в 1704, в том же веке они отбили пару серьезных испанских осад. И с тех пор на заморскую территорию Великобритании площадью 6,5 км² Испания давит дипломатически. Спорная территория — перешеек, соединяющий скалу с Испанией. Оговоренный, как нейтральная зона в "два пушечных выстрела" (1200 м). Однако британцы там хозяйничают, построив и аэропорт, и стадион "Виктория", где играет сборная Гибралтара.

Дальняя дорога

Максимум 1 пара "дальних" команд в группе

Из Казахстана до края Европы (Португалии) лететь на 40 минут дольше, чем до края Азии, даже до отколовшегося (Японии).

Из Исландии на 1,5 часа ближе лететь в американский Нью-Йорк, чем в Израиль.

Из Мадрида до ближайшей африканской столицы — в марокканский Рабат, лететь ближе, чем до всех европейских столиц кроме Лиссабона (ах да, еще Андорра и Гибралтар, не сразу заметили микрососедей Испании).

Судя по расчетному времени перелетов, в "дальние" УЕФА назначил все, что больше 6 часов лета. У Украины дальних перелетов и быть не могло, учитывая, что мы центр Европы! А если без иронии: самый дальний перелет из столицы Украины в Исландию — 4 ч 40 мин. Наша сборная, кстати, летала в Страну гейзеров прошлой осенью, причем из Харькова, это еще на полчаса дольше. Рекордно дальний перелет "сине-желтых" на официальный матч. Ну а ближе всего нам — Кишинев и Минск, перелет из Киева занимает 1 час 5 минут.

Корзины жеребьевки отборочного турнира Евро-2020

Дорога на Евро-2020: