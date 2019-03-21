Отбор на Евро-2020 начался с громкой сенсации
В стартовом матче квалификации сборная Казахстана крупно обыграла Шотландию
Сегодня стартовал отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом матче сошлись Казахстан и Шотландия. Сенсационно хозяева поля победили с крупным счетом – 3:0.
Казахстанцам удался быстрый гол. Первый гол отбора забил Юрий Перцух, который поразил ворота на 6-й минуте. Через четыре минуты Ян Вороговский удвоил преимущество хозяев. Ну и на 51-й минуте Бактиер Зайнутдинов поставил точку в матче.
Обзор первого тайма матча Казахстан – Шотландия:
Обзор второго тайма матча Казахстан – Шотландия:
Интересно, что в отборе на ЧМ-2018 Казахстан в десяти матчах набрал всего три очка (три ничьи). А вот Шотландия лишь по дополнительным показателям уступила второе место Словакии.
В группе I, помимо Казахстана и Шотландии, также играют Бельгия, Россия, Кипр и Сан-Марино.
Напомним, что в отборе на Евро-2020 команды разбили на десять групп по пять или шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций (пройдет в июне 2019 года). Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Так определятся обладатели первых 20 путевок. Начнем в Португалии, закончим в Сербии: опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год.
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