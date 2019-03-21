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Отбор на Евро-2020 начался с громкой сенсации

Сегодня, 19:01

В стартовом матче квалификации сборная Казахстана крупно обыграла Шотландию

Казахстан начал отбор с победы
Казахстан начал отбор с победы. Фото: Twitter
Отбор на Евро-2020 начался с громкой сенсации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c3/2e4/5c93c32e49bec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c3/2e4/5c93c32e49bec.jpg Футбол В стартовом матче квалификации сборная Казахстана крупно обыграла Шотландию

Сегодня стартовал отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом матче сошлись Казахстан и Шотландия. Сенсационно хозяева поля победили с крупным счетом – 3:0.

Казахстанцам удался быстрый гол. Первый гол отбора забил Юрий Перцух, который поразил ворота на 6-й минуте. Через четыре минуты Ян Вороговский удвоил преимущество хозяев. Ну и на 51-й минуте Бактиер Зайнутдинов поставил точку в матче.

Обзор первого тайма матча Казахстан – Шотландия:

Обзор второго тайма матча Казахстан – Шотландия:

Интересно, что в отборе на ЧМ-2018 Казахстан в десяти матчах набрал всего три очка (три ничьи). А вот Шотландия лишь по дополнительным показателям уступила второе место Словакии.

В группе I, помимо Казахстана и Шотландии, также играют Бельгия, Россия, Кипр и Сан-Марино.

Напомним, что в отборе на Евро-2020 команды разбили на десять групп по пять или шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций (пройдет в июне 2019 года). Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Так определятся обладатели первых 20 путевок. Начнем в Португалии, закончим в Сербии: опубликован календарь матчей сборной Украины на 2019 год.

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Тег сборная Шотландии, Евро-2020, сборная Казахстана

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Сегодня|Спорт

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