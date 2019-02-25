Отборочный турнир с участием Украины перенесли из-за Косово
Мини-турнир с участием Украины, Испании, Греции и Косово, скорее всего, пройдет в Швейцарии
УЕФА перенес из Испании матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года среди юношей до 17 лет, сообщает АР. Такое решение принято из-за участия в турнире сборной Косова наряду с Грецией и Украиной. Дело в том, что Испания не признает Косово и запрещает символику этой страны на своей территории. Ранее мы писали, что сборная Украины среди 19-летних вышла в элит-раунд Евро-2019. Украинцы одержали волевую победу над Словакией и застолбили за собой первое место в группе.
Вероятнее всего, матчи будут перенесены в Швейцарию, так как и Украина, и Греция не признают Косово и даже не пускают граждан этой страны на свою территорию. Ранее появилась информация, что Украину могут лишить отборочного турнира на чемпионат мира 22020 года по футзалу, так как в нашей подгруппе присутствует Косово.
Когда сборная Украины по футболу выступала в одной группе с Косово, домашний матч наша команда проводила в Польше, а выездной прошел в Албании.
Напомним, что Косово получило независимость от Сербии в 2008 году, однако до сих пор не получило признание ряда европейских стран, которые имеют проблемы с сепаратистскими регионами.
Состав всех групп элит-раунда Евро-2019 (U-17):
- Группа 1: Италия, Австрия, Румыния, Турция.
- Группа 2: Голландия, Чехия, Израиль, Северная Ирландия.
- Группа 3: Англия, Дания, Хорватия, Швейцария.
- Группа 4: Германия, Словения, Исландия, Беларусь.
- Группа 5: Испания, Украина, Косово, Греция.
- Группа 6: Португалия, Россия, Польша, Шотландия.
- Группа 7: Бельгия, Венгрия, Норвегия, Босния и Герцеговина.
- Группа 8: Словакия, Франция, Швеция, Сербия.
Матчи элитного раунда отбора на чемпионат Европы состоятся в марте 2019 года. В финал выйдут 15 команд (победители групп и семь лучших вторых сборных). Ирландия как хозяин соревнований получила прямую путевку в финальный турнир, который пройдет 3-19 мая 2019.
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