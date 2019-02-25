Отборочный турнир с участием Украины перенесли из-за Косово

Мини-турнир с участием Украины, Испании, Греции и Косово, скорее всего, пройдет в Швейцарии

Фото: ФФУ

Отборочный турнир с участием Украины перенесли из-за Косово //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f1/25a/5c73f125a3b1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f1/25a/5c73f125a3b1a.jpg 2019-02-25T15:45:48+02:00 Футбол Мини-турнир с участием Украины, Испании, Греции и Косово, скорее всего, пройдет в Швейцарии

УЕФА перенес из Испании матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года среди юношей до 17 лет, сообщает АР. Такое решение принято из-за участия в турнире сборной Косова наряду с Грецией и Украиной. Дело в том, что Испания не признает Косово и запрещает символику этой страны на своей территории. Ранее мы писали, что сборная Украины среди 19-летних вышла в элит-раунд Евро-2019. Украинцы одержали волевую победу над Словакией и застолбили за собой первое место в группе.

Вероятнее всего, матчи будут перенесены в Швейцарию, так как и Украина, и Греция не признают Косово и даже не пускают граждан этой страны на свою территорию. Ранее появилась информация, что Украину могут лишить отборочного турнира на чемпионат мира 22020 года по футзалу, так как в нашей подгруппе присутствует Косово.

Когда сборная Украины по футболу выступала в одной группе с Косово, домашний матч наша команда проводила в Польше, а выездной прошел в Албании.

Напомним, что Косово получило независимость от Сербии в 2008 году, однако до сих пор не получило признание ряда европейских стран, которые имеют проблемы с сепаратистскими регионами.

Состав всех групп элит-раунда Евро-2019 (U-17):

Группа 1: Италия, Австрия, Румыния, Турция.

Группа 2: Голландия, Чехия, Израиль, Северная Ирландия.

Группа 3: Англия, Дания, Хорватия, Швейцария.

Группа 4: Германия, Словения, Исландия, Беларусь.

Группа 5: Испания, Украина, Косово, Греция.

Группа 6: Португалия, Россия, Польша, Шотландия.

Группа 7: Бельгия, Венгрия, Норвегия, Босния и Герцеговина.

Группа 8: Словакия, Франция, Швеция, Сербия.

Матчи элитного раунда отбора на чемпионат Европы состоятся в марте 2019 года. В финал выйдут 15 команд (победители групп и семь лучших вторых сборных). Ирландия как хозяин соревнований получила прямую путевку в финальный турнир, который пройдет 3-19 мая 2019.

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.