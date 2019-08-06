Косельни за девять лет завоевал с "канонирами" три Кубка и два Суперкубка Англии

Лоран Косельни / Фото: AFP

Отдал команде девять лет: "Арсенал" отпустил своего капитана во Францию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8 2019-08-06T18:53:54+03:00 Футбол Косельни за девять лет завоевал с "канонирами" три Кубка и два Суперкубка Англии

Лондонский "Арсенал" на официальном сайте объявил о переходе защитника Лорана Косельни в "Бордо". Детали сделки, а также сроки действия контракта французского футболиста с новым клубом не разглашаются. Ранее сообщалось, что "канониры" согласились отпустить Косельни в "Бордо" за 5 миллионов евро. Также в услугах футболиста были заинтересованы "Лион" и "Ренн".

"Мы благодарим Лорана за его вклад в команду и желаем ему всего наилучшего в будущем", – говорится в сообщении пресс-службы "Арсенала".

Косельни защищал цвета "Арсенала" с 2010 года и за девять лет завоевал с "канонирами" три Кубка и два Суперкубка Англии. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 3 гола, а также получил 1 желтую карточку.

Ранее мы писали, что "Арсенал" оформил рекордный трансфер в истории клуба. Лондонский клуб подписал Николя Пепе. В прошлом сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 38 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что игрок "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал. Футболисты "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению.

Смотрите финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси":

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